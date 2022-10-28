人民网北京10月28日电 （记者罗知之）据人民银行统计，2022年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元，同比增长11.2%；前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。

企事业单位贷款增长加快，中长期贷款增速提升较多

2022年三季度末，本外币企事业单位贷款余额137.08万亿元，同比增长13.1%，增速比上半年高0.5个百分点，比上年末高2.1个百分点；前三季度增加14.5万亿元，同比多增3.77万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额49.94万亿元，同比增长14.5%，增速比上半年高0.1个百分点，比上年末高8.3个百分点；前三季度增加5.77万亿元，同比多增3.71万亿元。中长期贷款余额83.86万亿元，同比增长12.7%，增速比上半年高0.7个百分点，比上年末低1.3个百分点；前三季度增加8.68万亿元，同比多增3076亿元。

分用途看，固定资产贷款余额57.19万亿元，同比增长9.6%，增速比上年末低0.5个百分点；经营性贷款余额55.6万亿元，同比增长12.4%，增速比上年末高2.6个百分点。

工业中长期贷款增速持续提升

2022年三季度末，本外币工业中长期贷款余额16.08万亿元，同比增长23.3%，增速比各项贷款高12.6个百分点，比上半年高2.1个百分点，比上年末高0.7个百分点；前三季度增加2.63万亿元，同比多增5860亿元。其中，重工业中长期贷款余额13.74万亿元，同比增长22.4%，增速比上年末高0.9个百分点；轻工业中长期贷款余额2.34万亿元，同比增长28.4%，增速比上年末低0.7个百分点。

2022年三季度末，本外币服务业中长期贷款余额54.52万亿元，同比增长9.6%，增速比上年末低1.4个百分点；前三季度增加4.6万亿元，同比少增642亿元。房地产业中长期贷款余额同比增长1.1%，增速比上年末高1.6个百分点。

2022年三季度末，本外币基础设施中长期贷款余额31.93万亿元，同比增长12.5%，增速比上年末低2.8个百分点；前三季度增加3.06万亿元，同比少增2353亿元。

普惠金融领域贷款保持较快增速

2022年三季度末，人民币普惠金融领域贷款余额31.39万亿元，同比增长21.6%，比各项贷款高10.4个百分点，比上年末低1.6个百分点；前三季度增加4.89万亿元，同比多增5757亿元。

2022年三季度末，普惠小微贷款余额23.16万亿元，同比增长24.6%，增速比上年末低2.7个百分点；前三季度增加3.94万亿元，同比多增4443亿元。农户生产经营贷款余额7.76万亿元，同比增长14.2%；创业担保贷款余额2694亿元，同比增长14.8%；助学贷款余额1336亿元，同比增长17.7%。

2022年三季度末，全国脱贫人口贷款余额1.01万亿元，同比增长14.7%，前三季度增加973亿元。

绿色贷款保持高速增长

2022年三季度末，本外币绿色贷款余额20.9万亿元，同比增长41.4%，比上年末高8.4个百分点，高于各项贷款增速30.7个百分点，前三季度增加4.88万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8.32和5.56万亿元，合计占绿色贷款的66.4%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为9.37、5.33和2.91万亿元，同比分别增长34%、40.9%和63.2%。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额5.33万亿元，同比增长30.8%，前三季度增加8575亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额4.48万亿元，同比增长11.5%，前三季度增加3577亿元。

涉农贷款增速平稳增长

2022年三季度末，本外币涉农贷款余额48.5万亿元，同比增长13.7%，增速比上年末高2.8个百分点；前三季度增加5.46万亿元，同比多增1.46万亿元。

2022年三季度末，农村（县及县以下）贷款余额40.37万亿元，同比增长13.4%，增速比上年末高1.3个百分点；前三季度增加4.38万亿元，同比多增7622亿元。农户贷款余额14.81万亿元，同比增长12%，增速比上年末低2个百分点；前三季度增加1.39万亿元，同比少增407亿元。农业贷款余额5.06万亿元，同比增长10.3%，增速比上年末高3.2个百分点；前三季度增加5035亿元，同比多增1759亿元。

房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升

2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点；前三季度增加8488亿元，占同期各项贷款增量的4.7%。

2022年三季度末，房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点，比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。

住户经营性贷款增速回升，住户消费贷款增速持续回落

2022年三季度末，本外币住户贷款余额74.52万亿元，同比增长7.2%，增速比上半年低1个百分点，比上年末低5.3个百分点；前三季度增加3.42万亿元，同比少增2.93万亿元。

2022年三季度末，本外币住户经营性贷款余额18.53万亿元，同比增长16.1%，比上半年高1个百分点，比上年末低3个百分点；前三季度增加2.31万亿元，同比少增303亿元。住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额17.08万亿元，同比增长5.4%，增速比上半年低0.4个百分点，比上年末低4.1个百分点；前三季度增加5141亿元，同比少增5587亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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