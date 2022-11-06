原标题：自如举办“产品与服务发布会” 为各类房屋资产价值增长提供新解法

11月5日，住房租赁行业的领导品牌“自如”，以线上、线下融合交互的创新形式，举办“2023自如业主产品与服务发布会”(以下简称发布会)。

在发布会上，面向广泛业主“有房难出租、有房想出租”的需求，自如董事长、CEO熊林提出以“自如增益租”为核心模式的解决方案，即“以高标准的产品能力、专业出租能力、装修交付能力、服务管理能力，为毛坯、老旧、简装、精装、豪宅等全品类房屋做好全生命周期房屋资产管理，以期做到让每一套业主的房屋可以变得更美、价值更好。”

持续提升产品水平，增益租让每一套房子更美、更宜居

目前，自如的产品能力已覆盖毛坯、老旧、简装、精装、豪宅等房况类型。本次发布会上，一套北京丰台区24年房龄、46平米的老旧房，空置近半年无人问津，通过自如改造的整租“心舍2.0”产品，实现了装修期间即被租客预定。而在装修成本方面，11年来自如对供应链的持续打磨，让业主以更具性价比的12万装修金，实现了出租8年近60万的稳定收益。而当前，“心舍2.0”以功能简约美学设计，大幅提升房屋的设计感和品质感。

对于简装、精装的房屋，自如的“速优家”产品，则能更好地实现房屋快速焕新，以出租激活存量资产产生使用价值。据介绍，“速优家”主要是面向品质尚可、需要局部改造的房屋资产，其“一站式焕新”能快速配齐家具、家电、软装，最快7天完成上线。

在独具稀缺性的豪宅方面，自如“曼舍”的艺术设计能力与产品打造能力，屡获专业奖项认可。如“平安大楼”获《ELLE DECORATION 家居廊》“2021中国室内设计大奖”，“小荣宅”代表中国参评并成功入选《安邸杂志》“全世界100个最美的家”。而上海仁恒滨江园的一套257平米豪宅，业主投入120万装修，由自如改造成艺术居住空间后，获得了长租5年超320万的收益回报。

用专业的管理服务，实现房屋资产价值的持续增长

除了在产品能力方面不断精进，自如在发展的11年里，还通过对专业出租、装修交付、服务管理方面的能力提升，助力各类房屋资产价值的持续增长。

具体在专业出租方面，自如APP的平台科技已实现日均300万人次线上找房，101万条VR视频能清晰展示每套房源的具体细节，帮助租客快速了解房屋信息并决策签约。目前，自如APP的平均在线签约周期不超过7天，相较于传统中介出租、个人出租的45天，找房效率提高超6倍。

而在每一套房屋的装修交付上，自如与420家国内外品牌合作，组建起覆盖16大品类的强大供应链；以智艺精工交付体系的190项标准工艺实现平均34个工作日完成房屋改造；同时，自如全面落地深呼吸品控体系，采用无醛板材、环保认证涂料等，系统性打造环保、健康、宜居的室内空间。

对于出租期间的管理服务，一方面，自如通过提供185项服务品类，对每套房屋进行全方面维护；年均30次上门服务响应、7x24小时安全热线，全面管理各类租务和租期安全，让业主感受“生活服务的省心”。另一方面，“收益保障的省心”成为业主选择自如的关键。据介绍，自如增益租以“无差价、无空置期、收益有保底、年度有分成”的创新机制，与业主形成了利益共享、长期合作共赢的伙伴关系。

“无差价”意味着透明，相较于传统出租市场信息不对等的固有弊端，“业主选择自如，则能清楚地知道每一分钱用在哪里、花每一分钱的原因。”“无空置期”代表着自如对房屋资产管理更具自信，让业主每年可安心收到12个月收益，使业主免受传统出租市场出租周期不稳定、房屋空置难出租的影响。此外，“收益有保底、年度有分成”是指“无论市场如何变动，在业主与自如的合作周期内，业主每月都将收到至少80%的保底收益，而随着市场形势走高，自如每年底还将与业主分享收益红利。”

据《中国城市租住生活蓝皮书》的调研数据显示，在一线、新一线城市中，超50%的业主愿意将闲置住房委托长租机构出租，而在自如的业主群体中，有68%的业主“会向朋友推荐‘增益租’”。

在业内看来，以增益租模式为核心的房屋资产管理模式，将成为住房租赁市场发展的主流模式。不仅在房屋品质提升的同时，有效释放了城市存量住房的居住价值，满足城市租房群体对品质居住的需求，还通过专业出租能力、装修交付能力、租期服务管理能力，有效保障每一套房屋的高标准交付和精细化运营，让业主享受品质提升带来的收益红利，保持房屋持续的生命力。

(责编：曹淼、李源)

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