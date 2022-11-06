人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）“今年的进博会，出现了一些针对婴幼儿群体的特应性皮炎创新治疗方式，这对患儿及其家属家长而言是巨大的福音。”第五届中国国际进口博览会期间，北京大学人民医院皮肤科主任张建中做客《人民会客厅》时表示，目前以靶向生物制剂为代表的创新治疗方案不断涌现，精准抑制诱导和维持2型炎症反应的核心，特异性高、针对性强，而且不引起广泛的免疫抑制，对于不同年龄的患者长期控制疾病、提高生活质量具有重要意义。

“特应性皮炎是一种慢性、复发性疾病，带来的慢性湿疹样皮损和反复瘙痒为患者带来了严重的身体、心理和生活负担，如果得不到及时、规范、长期的治疗，易引发疾病加重或复发。”张建中指出，许多特应性皮炎患者都经历过漫长而曲折的求医之路，最后因为种种原因，病情控制并不理想，逐渐失望甚至放弃治疗。患者在此过程中常常面临三大“痛点”：一是缺乏专业知识与权威专家科普，患者辗转多家医院，依旧没有确诊；二是去医院费时费力，患者不能全面了解疾病知识和针对性的管理方法；三是传统药物疗效较低、副作用多，难以满足患者需求。

为帮助患者了解特应性皮炎相关疾病知识，张建中教授牵头组织全国皮肤科、变态反应科领域的权威专家编写并发布了《特应性皮炎患者百问百答》（以下简称“百问百答项目”）。

“百问百答项目旨在提升患者对特应性皮炎的科学认知，并通过数字化赋能患者全病程管理，让患者更加方便地获取疾病相关知识，教会患者从容应对特应性皮炎；同时，也能让基层医生掌握权威专家的诊疗经验，这是我们发起该项目的初衷。”张建中教授介绍，希望通过各界的实际行动，汇集更多力量，推动特应性皮炎诊疗水平提升，减少患者盲目就医所带来的医疗资源浪费，促进医患和谐，造福更多中国患者。

(责编：王仁宏、吕骞)

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