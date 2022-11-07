人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）“进博会为外资企业搭建了重要的合作和交流平台，为进一步开拓中国市场、服务中国消费者、共享中国经济发展红利提供了机遇。”在第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，博柏利相关负责人张允馨做客人民网《进博会客厅》栏目时表示，目前博柏利正在探索和开发数字化沉浸式零售体验，进一步满足中国消费者需求，共享中国经济发展机遇。

张允馨表示，博柏利进入中国近30年，见证了中国消费市场的飞速发展，感受到了中国市场的蓬勃生机和巨大的发展潜力。五年来，进博会成为了中国高水平开放的载体，全球新产品、新技术和新服务“全球首发、中国首展”的重要平台，展现了中国经济的强大韧性和超大市场规模的巨大吸引力，为全球优质商品进入中国市场搭建了桥梁，更好地满足了中国消费者需要。

张允馨介绍，今年是博柏利第二次参加进博会，博柏利的展台也别具一格，在高山雪地为主题的冰雪世界中，观众可以身临其境，开启户外探险之旅。同时，博柏利带来了全新外套系列，包括采用荧光白与深炭蓝对比色的拼色尼龙外套，以及博柏利品牌标志性的Trench风衣。

博柏利自19世纪创立以来，品牌历史至今已经166年。“当前，年轻消费者对时尚充满热情和追求，精通数字化，有生态意识，对创新产品和文化体验也有着浓厚的兴趣，这与我们不断探索未知、坚持创新的品牌精神不谋而和。”张允馨表示，为满足中国消费者需求，博柏利正在探索和开发数字化的沉浸式零售体验，比如借助微信小程序，为顾客提供专属线上伙伴，提升顾客的数字化购物体验。

“数字化策略不仅为品牌获得了更多的关注，为消费者提供了独特的体验，也在更深层次打动消费者，创造感性价值，建立品牌认同感。”张允馨说。

(责编：罗知之、高雷)

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