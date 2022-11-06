新华社埃及沙姆沙伊赫11月6日电（记者陈梦阳 姚兵 沈丹琳）一场题为“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”的主题边会6日在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）的中国角举行。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民出席边会，中国气候变化事务特使解振华为边会致辞。

解振华指出，中国积极落实《巴黎协定》，进一步提高国家自主贡献力量，围绕碳达峰碳中和目标，有力有序有效推进各项重点工作，取得显著成效。中国已建立起碳达峰碳中和领导机构，建立了“1+N”政策体系，制定中长期温室气体排放控制战略，推进全国碳排放权交易市场建设，编制实施国家适应气候变化战略。经初步核算，2021年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累计下降50.8%。

解振华表示，中国长期积极营造绿色低碳氛围，激励全社会参与碳减排，践行绿色低碳行为，探索建立多元社会化参与机制；生态环境部连续多年部署开展“美丽中国，我是行动者”主题实践活动，更广泛地动员全社会参与生态文明建设，推动形成人人关心、支持、参与生态环境保护的社会氛围；将生态文明建设纳入国民教育体系，加强中小学、幼儿园生态文明教育；开展应对气候变化城市交流活动、进社区、进高校系列活动，增强社会绿色发展理念，引导公众践行节能低碳生活方式。

他说，公众参与是绿色低碳发展的重要驱动力，是每个国家环境治理能力现代化和治理体系现代化的关键指标。中国将与各方一道按照公开透明、广泛参与、协商一致、缔约方驱动的原则，共同推动COP27取得成功，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系贡献智慧和力量。

会上，来自清华大学、中华环保联合会等企业、科研机构、社会组织代表共同探讨、交流了公众参与低碳行动的优秀案例、面临的挑战及建议。

COP27定于6日至18日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举办。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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