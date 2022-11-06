以“新时代，共享未来”为主题的第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕。“英特尔非常高兴参与此次进博会，这是促进国际分享与交流的重要平台，蕴含着巨大的全球合作机遇。” 英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐表示：“英特尔深耕中国市场已有37年，英特尔中国战略是公司全球战略之重。我们将继续秉持‘植根中国，服务中国’的理念，推动产业生态共同发展，为中国客户提供全面解决方案和定制化服务，为数字经济创造价值。”

今年，英特尔亮相进博会技术装备展区，围绕“向数字未来进发”主题设立了200平米展台，汇聚了英特尔在元宇宙、绿色可持续发展以及数字化人才培养方面的创新应用与实践，以及与中国本土合作伙伴在行业数字化转型领域的创新成果。

英特尔亮相进博会技术装备展区。（受访者供图）

科技创新，助力人人尽享美好未来。此前发布的第13代英特尔酷睿处理器亮相进博会展台，与英特尔锐炫显卡的“双剑合璧”释放更强性能，打造超凡的游戏和内容创作体验。展台现场还有英特尔Evo认证的笔记本电脑供观众互动体验，绿色性能和超极智能双轮驱动数字未来。

作为冬奥“黑科技”——英特尔三维运动员追踪技术（3DAT）的延伸，英特尔结合强大的算力（CPU+GPU）、先进的AI算法、5G+MEC等技术，打造了英特尔元宇宙体育运动创新应用解决方案，在展台现场带来了元宇宙篮球互动体验，并在大会人工智能专区部署了元宇宙电竞解决方案，为观众带来沉浸式的元宇宙场景体验。此外，英特尔还将在进博会期间宣布与中国合作伙伴在元宇宙体育领域的合作。

开放合作，助力行业数字化转型。进博会上，英特尔展示了携手合作伙伴在数字文博、数字智造、数字医疗等多个领域的创新应用。数字文博领域，在英特尔软硬件协同的超强算力和大势智慧三维重建技术的双重加持下，武汉大势智慧科技有限公司打造的数字文博VR一体机实现了超大体量的高浮雕高精度整窟重建，以数字影像生动演绎了云冈石窟第13窟的巍峨风采。数字智造领域，现场展示了视觉引导机器手臂随机位置抓取系统，以相机作为机器手臂的“眼睛”，以处理器作为机器人的“大脑”，有助于制造业的自主化生产。数字医疗领域，现场展示了基于人工智能深度学习的汇医慧影AI 骨密度人工智能诊断系统和江丰生物宫颈癌液基细胞人工智能分析系统，还有基于英特尔至强可扩展处理器优化的AlphaFold2以及空岛科技XR 模拟医学临床专科教学的展示。

绿色计算，携手构建可持续未来。英特尔长期以来致力于推动绿色计算，减少“碳足迹”。此次展出的英特尔“绿色数据中心”创新液冷散热技术中，针对中央处理器CPU采用了创新设计的歧管型单相/两相液冷水冷板散热系统，应用于搭载第四代英特尔至强可扩展处理器的服务器中，可以使CPU芯片表面的温度分布明显改善，从而有效降低整机功耗，提高能源利用效率。代号为“梧桐”的英特尔“绿色电脑”也亮相展台，运用大数据计算出电脑在其生命周期中每个环节的能耗值，在保证计算性能的前提下对能耗进行合理优化，助力节能减排，打造绿色的生活和办公环境。

人才培养，为数字化奠定坚实基础。在近日落幕的“第二届英特尔人工智能全球影响力嘉年华”项目中，中国代表队在三个赛道均斩获全球最高奖项——南京大学团队基于OpenVino开源软件框架打造的支持极低照度环境下高清视频全彩成像的夜视系统“夜鹰”、上海交通大学“青禾计划”选送的基于深度学习的视障人群辅助系统，以及来自上海外国语大学附属上海外国语学校的中学生团队开发的听障者音乐理解设备。三支获奖团队在英特尔展台进行了现场演示，凸显了英特尔在数字化人才培养领域的成果。

多年来，英特尔与中国教育的发展紧密结合，持续为人才培养贡献力量。在进博会的虹桥国际经济论坛——“数字人才培养国际交流”会员论坛上，英特尔与来自国际组织与政府部门的嘉宾就数字化人才培养国际合作的重要性展开深入交流，同时将为英特尔人才培养项目的获奖学生及教师颁发奖项。

英特尔方面表示，面向未来，英特尔将持续推进半导体创新，助推数字经济发展，让科技真正造福于人，共享数字化的美好前景。

(责编：曹淼、李源)

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