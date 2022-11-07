本报记者 孔德晨

图①：在本届进博会上，观众在参观医疗器械展品。

本报记者 邱海峰摄

图②：11月5日，观众在第五届进博会新设的人工智能专区参观。

本报记者 邱海峰摄

图③：本届进博会上，许多国家展示了特色农产品。图为澳大利亚品宜高食品公司带来的塔斯马尼亚水果。

本报记者 王俊岭摄

图④：在进博会技术装备展区佳能展台，观众正在体验拍照即时打印功能。

本报记者 孔德晨摄

越过山海，再赴“东方之约”。11月5日，第五届进博会正式开幕，老友新朋齐聚一堂。“四叶草”里，各式各样的新产品、新成果集中亮相，“把最好、最新的产品带到进博会”，成为参展商们共同的约定。

高端产品，纷纷亮相——

首发吸睛，惊喜不停

进博会最受关注的是啥？自然是多个“全球首发”“中国首展”。

“今年，我们带来不少全球首发的新产品。”连续参展五年的德国卡赫有关负责人介绍，此次进博会上，卡赫推出全能型清洁机器人KIRA B10，它集扫地、洗地、吸尘和拖地功能于一体，一机即可解决楼宇的全场景地面清洁需求。“这是我们根据中国市场需求，通过深度研发和创新打造的又一款全能清洁黑科技，于11月6日在新品发布平台全球首发。”该负责人兴奋地说。

像德国卡赫一样，“老朋友”纷纷拿出新绝活。

“还记得往届进博会上很受欢迎的乒乓球机器人吗？今年我们带着它又来了，并且做了全新升级。”连续五年参展的欧姆龙有关负责人介绍，这一在中国首展的第七代FORPHEUS乒乓球教练机器人升级了相关硬件配置，可以应对更快速、更广角度的球，还可以通过传感摄像头实时录入并读取两名球手的表情、心跳等信息，并通过集成控制器技术调整回球节奏和球速。

“作为进博会‘常驻客’，强生提升创新成果落地‘加速度’，年年满载而归，在一个开放的中国，感受到了实实在在的发展机遇。”强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群介绍，今年强生带来了约40款“全球首秀”和“中国首秀”产品，展现针对心脑血管疾病、高发肿瘤、骨科、精神卫生、白内障等多个病种的医疗解决方案。

本届进博会还迎来不少新朋友。

作为全球最大仿制药企业之一，梯瓦制药今年首次参加进博会，展出了3款明星产品，包括首次亮相进博会的安泰坦和存达以及正在引进中国的Copaxone。“作为中国首个获批的氘代药物，安泰坦使用的氘代技术能够在降低给药频率的同时，对亨廷顿舞蹈病和成人迟发性运动障碍展现良好疗效。”梯瓦大中华区总经理黄迪仁说，“我们期待借助进博会首发首展的优势，加速引进优质药品，满足更多中国患者的临床需求。”

积极拥抱中国大市场，是所有首展企业的共同心愿。“我们希望做好进博‘首秀’，这是扩大‘朋友圈’的好机会。”挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿说，挪威海产局首次以境外组展机构身份，携手8家挪威海产出口企业“组团”参加进博会，推介三文鱼、青花鱼、北极鳕鱼等挪威海产。

衣食住行，好货多多——

贴近生活，提升品质

进博会还上新了不少与消费者息息相关的好物，涉及衣、食、住、行各方面。

有新“衣”。高达2.5米的巨型保暖内衣夺人眼球——在进博会消费品专区，优衣库打造了一个1000平方米的“LifePark明日乐境”沉浸式公园空间。其中最亮眼的当属镇馆之宝，即全球首展的巨型HEATTECH魔力保暖内衣。“这款保暖内衣兼具透气、贴身、时尚百搭等特点，三种厚度适应复杂多重的温度场景，能轻松应对区域降温，保持全天候温暖。”现场工作人员介绍，优衣库的亮点展品中，还包括全新时尚轻羽绒，具有轻暖便携、防水防静电的特点，兼具时尚设计；世界滑雪冠军联名合作款新世代智暖衣也在中国首秀，其特点是复合填充、灵动智暖、防风防水，可让穿着者一件畅行冰雪户外生活。

有好“食”。复古列车里品尝美酒与美食——一列以“东方快车”为蓝本，始发自法国波尔多的“卡斯特快车”驶入了进博会现场。带来这辆复古列车的法国葡萄酒企业卡斯特还展出了一款兔年限量珍藏版葡萄酒。“这是我们特别为中国消费者设计的生肖系列中高端产品。”现场工作人员介绍，本届进博会上，卡斯特还将邀请米其林大厨为嘉宾奉上法式餐饮服务，在专属的“卡斯特快车”餐厅内尽享美酒美食。

家园更宜居。占地360平方米的“宜家公园”展现循环理念——“我们使用绿植陈设增添绿色可持续的底色，而循环的概念则是宜家可持续理念的生动体现。”宜家中国副总裁阮林娟介绍，此次宜家展出了一系列以回收材料制作、拥有节约资源功能或增强消费者环保意识的家居产品和空间解决方案，诠释循环可持续概念。“与此同时，4000多种可持续性突出的产品缩影也排布于进博会展台墙面之上，展现宜家希望通过推出可持续的产品，向中国消费者宣传健康绿色生活方式。”阮林娟说。

出行更智能。自动驾驶技术逐渐成熟的未来汽车“长这样”——在进博会汽车展区，摩比斯六款技术与产品亮相，展示了其在氢能源、电动化、无人驾驶、智能座舱等前沿领域的尖端技术，描绘了更洁净、更安全、更智慧的移动出行远景。“我们此次带来的摩比斯多场景智能座舱COMFI基于车辆实现L4级自动驾驶，全程无需驾驶员操作。”摩比斯工作人员说，“在驾驶模式中，方向盘上的心电传感器可以监测驾驶者生理和精神状态，避免疲劳驾驶。”

绿色赋能，数字驱动——

创新科技，拥抱未来

进博会迈入第五年，展品有哪些新变化，呈现哪些新趋势？

低碳绿色，是本届进博会关键词之一。

在汽车展区，约九成的展车是新能源汽车。宝马今年以纯电产品阵容亮相，包括BMW iX、BMW i4以及BMW全球首款纯电动豪华旗舰轿车BMW i7；奔驰携明星阵容亮相进博会，其中包括3款新能源车型；美系品牌通用汽车也带来了凯迪拉克CELESTIQ纯电超豪华旗舰车、GMC纯电悍马SUV和雪佛兰科尔维特Z06跑车，这三款车型分别代表了通用汽车在超豪华电动车、高性能电动SUV和超跑等细分市场的创新，其中，纯电悍马SUV是首次在中国亮相。

在技术装备展区，施耐德电气围绕“数字赋能 全程减碳”主题，以零碳城市图景为代表，全方位展示了数字化技术、绿色生态等解决方案。“我们展现了12大行业的60大零碳应用场景，为各行各业迈向零碳提供借鉴。”施耐德电气有关负责人说，“例如，我们带来全生命周期数字化解决方案（AVEVA），从客户需求出发，帮助企业以数字化转型为手段，提升管理效益和生产运维效率，降本增效。”

进博展台上，互动感更强了。

高通展台前，不少观众排起长队，只为体验一把XR运动座舱带来的“沉浸式”快乐。佩戴好XR头显和耳机后，体验者能在将近10分钟的VR（虚拟现实）视频中感受到滑翔、冲浪、射击等逼真内容，甚至还能与虚拟游戏战队进行对攻。在体验过程中，运动座舱会随着视频内容变化而提供震动、转动等体感反馈。“非常好玩”“感觉身临其境”……不少观众送出“点赞”。

想要随时随地运动起来？英特尔元宇宙篮球互动体验说“我可以”。在英特尔展台现场完成拍球、投篮等动作后，屏幕上的虚拟数字人会同步模拟体验者的姿势和反应，在元宇宙的世界中做出一模一样的投篮动作。现场工作人员告诉记者，该方案能够不借助任何穿戴设备，将相机拍摄的人体姿态实时重构和渲染为3D 动画，把人体颈部、脊椎、腰部、脚踝、四肢等33个关节点的旋转动作复刻在数字世界，支持从舞蹈、体育到虚拟运动偶像的数字重建。借助该方案，运动员可在任意现实地点参与，最终齐聚在元宇宙世界中与其他队员进行比赛。

此外，本届进博会还成就了不少中外企业的跨界合作。

雀巢浓遇咖啡与国内滑板品牌DBH开展跨界合作，推出限量版滑板，滑板组件原材料来自回收雀巢浓遇咖啡胶囊外壳所提炼的再生铝；泰佩思琦旗下品牌COACH与中国品牌大白兔的联名合作系列于本届进博会上实现全球首发，带来包括成衣、手袋、鞋履及童装系列在内的多款潮流产品，标志性大白兔形象与COACH经典元素奇妙碰撞，演绎充满魅力的时尚新篇……

自2018年首届进博会以来，一批批新朋旧友在此驻足，无数展品变商品，进入中国市场的千家万户。进博会上，新鲜不断、惊喜不停！

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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