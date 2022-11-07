本报记者 廖睿灵

咖啡渣回收利用后成了“无醛板”，变身手机充电架原料；低碳足迹床垫亮相会场，每张约可减少10千克碳排放……瞧，进博会现场刮起了一阵“低碳风”。

中国提出“双碳”目标以来，绿色、低碳元素成为进博会办展潮流。据测算，第四届进博会共实现碳减排43714吨，减碳成效显著。本届进博会坚持“绿色、环保、可持续”办展方向，持续打造“零碳进博”。

展品绿色属性更突出了。在汽车展馆，各类车型不仅外形“酷炫”，更展现出低碳出行新风尚。奔驰携多款展车赴约进博会，从可持续、舒适性和安全性等方面，多维度展示品牌在新能源时代下的转型成果；丰田旗下氢燃料电池车MIRAI自2022年北京冬奥会后再次亮相。据悉，首批限量进口的50辆MIRAI预计于今年底通过广汽丰田在中国销售，“这意味着在乘用车领域，氢燃料电池车将真正驶进中国消费者的日常使用场景。”丰田有关负责人说。

材料制造商科思创今年是第二次参加进博会，企业围绕未来出行、清洁能源、绿色建筑和低碳生活四个领域，呈现相关先进材料、解决方案、技术和合作成果。“科思创希望通过在进博会上展示更创新和可持续的材料解决方案，提升人们对循环经济和气候中性的认知。我们也期待利用进博会这一平台，深化与中国和全球各地合作伙伴的关系。”科思创首席执行官施乐文说。

个人也能积极参与碳减排。据了解，本届进博会推出“零碳进博·零塑办博”碳普惠行动计划，现场展商、观众等均可通过进博会线上平台，估算出参加本届进博会所搭乘的主要交通工具产生的碳排放量，再以购买碳资产注销的方式实现“碳抵消”。最多只需支付1元钱，参与者即可完成碳抵消并获得上海环境能源交易所颁发的专属“进博碳中和证书”，为推动低碳生活贡献力量。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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