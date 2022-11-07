海外网 李雪钦

在山东省郯城县马头镇水果种植基地，果农和主播正直播推销冬桃。

房德华摄（人民图片）

互联网平台在助力乡村振兴方面起到重要作用，促进农产品实现品牌化，提高农产品市场供需匹配度，推动更多农产品卖出好价钱。

党的二十大报告提出，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。如今，既要卖农产品，也要展示农产品的生长过程，直播、短视频成了乡村振兴“新农具”。有专家表示，电商、直播等平台直连农业生产者和消费者，助推农产品扩大市场规模及销量，使大量特色农产品“可视化”，让中国乡村风土人情“被看见”，为乡村产业发展、农民就业及收入拓展新空间。

“新集市”在线上

辽宁盘锦大米、山东青岛大虾、福建平和蜜柚、陕西周至猕猴桃、四川西昌“阳光玫瑰”葡萄……电商平台拼多多9月1日至11月30日上线“多多丰收馆”，投入50亿惠农消费补贴，补贴种类包括米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果等，涵盖30万户商家、超50万款优质农产品。“我经常在拼多多下单买水果，价格很实惠，新鲜又好吃，可以说物美价廉，我自己觉得好也分享给亲友，柚子、猕猴桃等已经回购多次了。”北京市民朱女士说。

“抖音电商平台里丰富的乡村类短视频和直播内容，生动展示了农特产风味及原产地风貌，吸引更多有需求的消费者下单购买。”抖音电商相关负责人介绍，抖音电商已助力超过28.3亿单农特产品销往大江南北，平台“三农”电商相关短视频播放量超过2873亿次，电商直播间里讲解农产品的时长累计超过3000万小时。

快手日前发布的《2022年中国农民丰收节快手农产品消费趋势报告》显示，在助农直播的推动下，中国涌现出山东临沂等一批特色的“农产品带货之城”，不仅加速了农产品的流通，带动农民致富，也丰富了城市农产品供给，让优质农货走入更多家庭，种子种苗销量走俏等农产品新消费趋势也引发关注。

商务部电子商务司相关负责人日前表示，农产品网络零售增长显著，今年前三季度，中国农村网络零售额达14978.5亿元，同比增长3.6%，中国农产品网络零售额3745.1亿元，同比增长8.8%。专家认为，互联网减少时空限制，让供需之间精准匹配，解决市场信息不对称的问题，同时降低了销售渠道的门槛。以往，农产品销售是农民比较头疼的环节，常有好产品卖不上好价钱、小农户难以对接大市场的情况。如今，各类电商的触角延伸到乡村的千家万户，极大缩短了农产品与市场的距离，线上“新集市”使得一批批特色农产品走出“深山”、走俏全国。

“新农人”当主播

在湖北省罗田县，燕窝湾村第一书记徐志新做起了助农主播，推广罗田板栗、茶叶等农产品，月销600多万元；在福建省屏南县，95后田小宇通过直播卖菌菇，带动其他菌菇种植户收入翻番；在四川省泸州市，村民吴秋月擅长拍摄视频，将一块小小高山萝卜干做到月销10多万斤；在内蒙古自治区锡林郭勒盟，小伙子“太平”经常拍摄乌拉盖大草原的辽阔风光和牛肉干的制作过程，他卖的牛肉干受欢迎，年销售额数百万元……在“新农人”的努力下，农货的销路拓得更宽广。

据了解，90后已经成为电商“三农”带货达人里的主力军。为助推区域农产品品牌的发展，电商平台的“山货上头条”助农项目深入福建、湖北、四川、广西、云南等地，对多地“新农人”和农货商家开展了电商带货培训，并建立长期运营扶助模式，让他们成为连接农特产品和全国消费者的重要纽带，有效提升特色农产品的市场关注度。

有网友说，今天的短视频平台不只是农产品集散市场，还是农业学习平台，成为农民“学技术”的重要渠道。“怎么施肥作物才能长得好”“猕猴桃种苗怎么培育”……在短视频平台，有全国各地的农业技术专家讲授实用的农技知识。例如，有着近20年苹果种植经验的农业专家陈厚武，2018年开始在短视频平台教农民种植苹果，几年时间里，粉丝量超过60万，大批农民通过他的线上指导，使自家苹果产量、质量大幅提升。

无论是拉动农产品供需的消费力，还是提升农产品质量的生产力，直播、短视频正推动数字经济的发展红利向农村地区延伸。只有培养出更多既懂得生产优质农货又了解消费者需求的“新农人”，才能让农产品销售“叫好又叫座”。中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员孙东升说，“直播+短视频”通过供给来创造、刺激需求，短视频新业态的实践，进一步提高农民的就业质量，增强他们创业、就业的灵活性，也实现农产品优质优价的产销对接。

新农村活力足

以电商为代表的数字化服务，带来城乡双向消费交流互动，为乡村振兴、农村经济注入新动力。近年来，政府、企业等多方参与农村市场数字化基础设施建设，优化传统农产品供应链模式，助力农产品向外地销售。各大电商平台将物流、供应链等不断向下延伸，通过技术输出、品牌赋能、渠道拓展等措施，有效促进农产品上行。

专家指出，在数字乡村建设中，还有许多“硬件”和“软件”短板待补。例如，要推动数字技术和农业结合，加快中国农业转型升级，并将农业和电商物流体系对接，打造更完备的农产品供应链体系；加强数字乡村建设还需要解决基础设施、农机装备、信息系统、数据资源难以互联互通等问题，助力推动乡村生产方式、生活方式和治理方式数字化转型。

国家网信办、农业农村部、工业和信息化部、国家市场监管总局等四部门9月公布的《数字乡村标准体系建设指南》提出，在农业信息化标准建设方面，重点开展智慧种植标准、智慧畜牧标准、智慧渔业标准的研制；在农村电商标准建设方面，重点开展农产品电商仓储物流数字化标准、农产品电商交易标准、农产品电商数字化质量认证标准、农产品冷链标准的研制。

“要提高农村物流的配送水平，进一步实现低成本、高效率的配送，满足农民的生产、销售及消费需求。还要提升农产品标准化、多元化、品牌化水平，让广大农民从数字化基础设施建设中获益，通过就业带动增收，进而提高生活品质。”业内人士建议，加快大数据、物联网、人工智能在农业生产经营管理中的运用，完善农产品安全追溯监管体系；提升农产品物流配送、分拣加工等电商基础设施的数字化、网络化、智能化水平，建立智慧农业供应链体系；培育更多优质农产品品牌，进一步支持农村特色产业品质化、品牌化发展模式。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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