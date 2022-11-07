本报记者 徐运平 张腾扬

在家照镜子一扫描脸，镜面就能弹出健康监测报告；穿戴VR设备，躺在椅子上能全景浏览廊坊各地著名文旅景点；利用遥感技术“天眼”，坐电脑前可快速发现区域内水体污染源的类型、位置，减少现场奔波……

如今在河北廊坊，数字经济发展成果丰硕。

早在2009年“大数据”概念还未广为人知时，廊坊就发挥紧邻首都的区位优势，启动了以润泽国际信息港为代表的数据中心建设。“廊坊抢抓京津冀协同发展战略机遇，大力发展现代商贸物流和数字经济。特别是廊坊市区距北京市中心仅40公里，网络时延与北京相当，发展数字经济区位优势明显。”廊坊市委书记王立彤表示。

近年来，廊坊聚焦数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化等方向，加强数字经济，赋能高质量发展。

“数”聚廊坊，做大做强数据产业，为数字经济发展提供坚实基础。

在润泽国际信息港A—5数据中心，走进恒温恒湿机房，一组组机柜整齐排列。蓝光闪烁的硬盘里，存储着海量数据信息。据介绍，润泽国际信息港共设计建设了22栋高等级云计算数据中心，机房面积100万平方米，可容纳约13万个机柜。

为保障设备安全运行，润泽科技发展有限公司依托大数据、液冷、智能风墙等先进技术，打造“数据中心智能低碳全域制冷系统”，在保证供电安全可靠、整体制冷效果提升的同时，将节能率提高了10.7%，进一步实现绿色低碳发展。今年9月15日，该系统荣获中国电子技术节能协会评定的2022年“云计算中心科技奖卓越奖”。

“润泽科技以‘稳定、安全、可靠、绿色’为运营发展目标，在大数据中心、算力基础设施和智能算力产业持续投入，深耕数据要素厚重‘底座’，为数字经济蓬勃发展贡献力量。”润泽科技发展有限公司董事长周超男说。

目前，润泽国际信息港、华为云数据中心等41家数据中心落户廊坊，整体上架机柜数量达9.5万个，已投运服务器80万台。2022年上半年，全市电子信息产业实现主营业务收入255.35亿元，规模全省第一。

“智”惠廊坊，廊坊积极推进新一代信息技术与实体经济融合，推进商贸物流、装备制造等传统产业数字化转型升级。

近日，走进京东物流廊坊“亚洲一号”智能物流中心的现代化物流仓内，一排排钢结构货架鳞次栉比，10台22米高的自动化堆垛机械辗转腾挪，进行上架和拣货。

“廊坊正加快构建背靠京津、辐射全国甚至全球的现代化商贸物流体系，中通、圆通、申通、韵达等企业北方总部基地已落户廊坊或已达成意向。”廊坊市邮政管理局副局长张惠荣说。

廊坊“亚洲一号”智能物流中心仓采用自动识别、数据挖掘和人工智能等技术，整体运营效率较以往提升了3倍。该中心目前日均单量25万单，高峰期可达50万单。

目前，廊坊拥有省级数字化车间35家。廊坊还引进高层次人才，培育青年拔尖人才，并在科研项目上给予资金支持，为数字经济夯实人才基础。

“用”在廊坊，廊坊大力推进云计算、物联网、人工智能等创新应用落地，赋能经济社会各领域。其中，廊坊推进智慧城市建设，让创新成果惠及百姓。

10月13日上午，一台宽1.5米、长2米，通体黑色的5G人工智能巡逻车行驶在廊坊临空经济区道路上。车顶安装360度高清摄像头，沿街拍摄。

“翔泰路有无照经营游商”“室外公共区域乱停车”……拍摄图像同步上传临空经济区智慧城市运营管理平台，系统自动识别其中违规停车、违规占道经营等行为，红圈框定，生成工单派给相关人员赶赴现场处置，并上报结果形成闭环。

“巡逻车在60公里时速下识别准确率达90%。”廊坊临空城市资源经营管理有限公司总经理贾国良说。

此时，在临空经济区智慧城市运营管理中心，全区3D地图铺满大屏，街道、楼宇、田地一目了然。巡逻车图标沿着道路行进，四周楼宇间或道路上，星罗棋布的蓝色光点在移动。

“光点是环卫工及市政工作人员的位置，我们脖子上挂着的工作牌里有信号定位装置，还能呼叫，便于以最快速度处置相关情况。”贾国良说。

此外，廊坊不断提升政务服务数字化水平，将与企业和群众生产生活密切相关的事项向线上推进，让数据多跑腿，群众少跑路。

廊坊市行政审批局政务服务中心副主任金鑫介绍，他们积极与人社、交通、环保等有关部门协调配合，将社保、生活缴费、邮政快递、职业资格、企业服务、交通出行、准营准办等218项便民服务内容顺利接入“冀时办”，百姓可以“指尖办”。

目前，廊坊建成智慧平安社区194个，市级政务服务事项网上可办率达到96.8%，扎实服务企业和群众。全市高新技术企业由2015年的135家增至2020年的905家，增长了5.7倍。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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