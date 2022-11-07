本报记者 黄晓慧 喻思南

世界顶尖科学家论坛永久会址。

解放日报记者 孟雨涵摄

11月6日，第五届世界顶尖科学家论坛在上海开幕。在科学专属的时空中，来自20多个国家和地区、跨越12个时区的60位国际顶尖科学家和30多位中国两院院士，以线上或线下形式相聚在本次论坛。

党的二十大报告提出，扩大国际科技交流合作，加强国际化科研环境建设，形成具有全球竞争力的开放创新生态。世界顶尖科学家论坛持续举办，充分展示了中国开放创新的博大胸怀。

国际科学界的“老朋友”“新朋友”格外珍视这场科学盛会，他们分享最新的学术成果、寻求适应新形势的科研协作机制、探讨人类共同命题的解决方案。粮食安全、能源危机、生命健康，在这些人类面临的共同挑战面前，科学家们的顶尖智慧碰撞出思想的火花，照亮人类前行道路。

5年来，世界顶尖科学家论坛影响力持续扩大，首届顶科协奖颁发、三大顶科联盟成立、永久会址启用、国际科学社区正在添砖加瓦……在上海建设具有全球影响力的科创中心进程中，论坛创办之初规划的美好蓝图正在逐一实现。

聚力基础科学，鼓励原始创新

“整个世界正在面临新挑战，而科学能够应对这些挑战甚至能够解决这些问题。”2006年诺贝尔化学奖得主、世界顶尖科学家协会主席罗杰·科恩伯格在论坛开幕式主旨发言中，一如既往笃信科学的力量。这样的开场白让人们看到，心系人类命运的科学家们始终带着科学的滤镜看待人类面临的挑战，推动基础科学，探寻问题的答案。

今年被联合国定为“基础科学促进可持续发展国际年”。顶科论坛的使命之一就是推动基础科学。

“人们经常忘记基础科学是解决实际问题的基础。我们希望通过创立顶科协奖，让人们更加重视基础科学。”罗杰·科恩伯格道出良苦用心。

本届论坛期间颁发的首届顶科协奖令人瞩目。不仅因为其单项奖奖金达1000万元人民币，跻身全球奖励金额最高的科学奖项之列，更因为这项大奖面向全球科学家，不限国籍、不限年龄，从提名、遴选规则，到评审、颁奖流程，全部对标国际科学大奖。短短几个月的征集时间里就收到了来自17个国家及地区的104份提名。

大奖的捐赠方、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏表示，过去16年来，红杉中国的发展正是受益于基础科研进步带来的产业机会。对科技创新和科学精神的笃信，让红杉中国做出决定，鼓励全球范围内做出开拓性贡献的科学家。

顶科协奖这个全球性大奖，彰显出中国对基础科学的重视，也激励着青年科学家坐热“冷板凳”、勇闯“无人区”。

倡导国际合作，形成开放创新生态

在论坛开幕式上，中科院院士杨卫代表中国科技界发布《关于国际合作的科研行为的倡议》，向世界传递全体中国科研人员的心声：“与全球科技界深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，共同构建人类命运共同体。”

从开幕式到论坛21场活动，来自世界各地的科学家们，都在呼吁科学的开放与合作。在他们看来，没有面向全球的开放、没有国际协作，就无法通达科学新发现的彼岸。倡导国际合作，也是世界顶尖科学家论坛5年来不懈努力的事。

中国科协主席万钢在开幕式上致辞时表示，希望全球科学家加速基础科学的融合性创新，强化科学技术的包容性治理，增进全球科技的开放性合作。

在2013年诺贝尔化学奖得主、世界顶尖科学家协会副主席迈克尔·莱维特看来，全球还没有哪个论坛能像顶科论坛这样聚拢几十位国际科学大奖得主，在一个会场里进行跨学科交流，创立顶科论坛本身就是创新之举，体现了中国对科学的重视和对世界开放的态度。

首届顶科协奖“智能科学或数学奖”得主、美国科学家迈克尔·I·乔丹在接受记者采访时，连说了几个“Open、Open、Open（开放）”。这位被誉为国际人工智能泰斗的基石科学家，在发表获奖感言时如是说：“同早期工程领域一样，机器学习和人工智能领域必须通过国际合作，才能走向繁荣并实现愿景。”

在这些科学大家眼里，科学的开放是信任、包容、合作的双向互动。5年来，世界顶尖科学家协会的会员已达162人，其中诺奖得主68位，科学家会员覆盖全球25个国家、80所顶尖实验室和研究机构，这不仅说明顶科论坛这一现象级平台的超强磁力，也说明开放合作是国际科学界的人心所向。

上海这座具有“开放、创新、包容”品格的城市，为科研国际合作提供了丰厚的土壤。截至2021年，上海集聚了516家外资研发中心，5个国际科技组织在沪设立代表处，持永久居留证外籍人才数量约占全国的1/3，累计核发外国人工作许可证约占全国的1/4，连续11年入选“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”。正如罗杰·科恩伯格多次表示的，“上海目前的科研条件是顶级的，能够很好地去实现顶科事业的使命”。

播撒科学种子，培育未来科学家

11月4日，上海临港滴水湖畔，世界顶尖科学家论坛永久会场正式启用。这栋科技感十足的建筑，酷似展翅翩飞的白鹭，在科学探索的海洋里中流击水、破浪前行。永久会场在临港新片区国际创新协同区启用，海智国际研发社区同时揭开面纱。到2025年前，顶科社区内将有多个联合实验室建设或全面启动，吸引世界顶尖科学家入驻，招募全球青年科研人才。这是顶科论坛5年来精心孕育而成的科学家人才“苗圃”。

“扶持青年成长”是世界顶尖科学家协会和论坛的三大使命之一，也是科学得以继续发展的基础。论坛最受欢迎的活动之一“科学T大会”，今年齐聚了来自国内外的顶尖科学家、青年科学家与科学少年同台激荡思想火花，老中青三代科学家和来自全国各地的“未来科学家”以线上与线下相结合的方式聆听大咖演讲、参与趣味实验、展示科创作品、触摸前沿科技，亲身感受科学精神与内涵，燃起投身科学事业的热情。对话的形式更为丰富多样，学术研讨的氛围更为浓厚。

为什么坚持让顶尖科学家向小小少年讲课？顶尖科学家们认为，成为科学家最重要的不是聪明，而是好奇、踊跃提问和坚持不懈。而这些特质，主要是在成年之前养成的。今年的现场，暨南大学学生邹一鸣、湖南大学学生倪嘉舟、香港中文大学（深圳）学生汤杰，这3位曾3次参加“科学T大会”的大学生现身说法。曾经的小小少年，已经步入大学，在做着他们喜欢的科学课题，带着他们的科学问题和顶尖科学家现场对话。顶科论坛播撒的科学种子，已经萌芽。

契合今年论坛“科学向新 共创未来”的年度主题，顶科论坛还推出了世界顶尖科学家“校园行”，让顶尖科学家走入校园和中学生面对面，并启动“未来科学家”计划，每年将遴选100名有科创潜质的中学生，经过一年培育，从中评选出10名“未来科学家”。

从青年论坛到“科学T大会”再到世界顶尖科学家“校园行”，从上海到面向全国乃至海内外，从最初的13人到如今影响数千万学生……5届论坛，顶尖科学家播撒科学种子的初心使命始终如一，顶尖科学家与未来科学家同框对话的场景将一直持续下去。

正如世界顶尖科学家协会执行理事长吴向东所言，顶科论坛的每一束光、每一分热，都能照亮一段路、温暖一些人。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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