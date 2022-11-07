本报记者 崔 佳 郝迎灿 张艺开

桩机轰鸣，吊车林立。在黑龙江省伊春市伊春西站施工现场，成排的挖掘机正在基坑内作业。“在冬歇期之前，我们鼓足干劲，加快项目建设进度，力争早日实现哈伊高铁通车。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司建设部副部长张宇明说。

哈伊高铁南起哈尔滨市，北至伊春市，全长318公里，设计时速250公里。建成通车后，两地间旅客列车运行时间将由7小时左右缩短至2小时以内。

与此同时，在佳木斯站，试验列车缓缓驶出，加速驶向鹤岗站——如今，佳鹤铁路工程建设已全部完成，全线通车进入倒计时。

党的二十大报告提出，“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。党的十八大以来，铁路建设者们突破黑龙江特殊的气候条件限制，克服了季节性冻土路基冻胀、接触网融冰防冰、车体防寒等技术难题，让高铁列车疾驰在冰天雪地间。

在伊春西站建设指挥部内，作业图纸挂满白板，哈尔滨工业大学土木工程学院教授凌贤长正和中铁建设集团施工团队分析勘察资料，设计路线，排查隐患。

伊春西站施工地点冻土层厚度达2.9米，冻胀敏感性极大，施工难度大。“我们发明的高性能矿物基类胶凝材料，能够将高铁站地基土壤的含水率长期控制在很低水平，以此达到有效防控冻害的目的。”凌贤长说。

“党的十八大以来，黑龙江高速铁路建设实现历史性突破，全省高速铁路里程从无到有，增至1374公里，目前已有8个地级市通高铁。越织越密的铁路网正在为黑龙江的振兴发展架起‘钢铁跑道’。”黑龙江省交通运输厅副厅长周贵才介绍，目前高铁线路已基本构建起全省主要城市“两小时经济圈”，辐射全省一半以上的人口和经济总量。

“我们针对旅客出行需求，不断优化调整列车运行图。哈尔滨至齐齐哈尔高铁动车组高峰时段每20分钟开行一趟，催热城际‘周末游’‘高铁一日游’，扎龙湿地、大庆连环湖成为网红景点。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司客运部客票所副主任彭鹏介绍，部分D字头动车组列车推出20次计次票、30日定期票两种新型票制产品，让旅客出行更便捷。

双鸭山经济技术开发区管委会四级调研员王锁冬这几天正忙着为新落地的企业代办厂区施工手续，“得益于去年底牡丹江至佳木斯高铁开通运营，今年上半年全市招商引资到位资金80.5亿元，同比增长91.9%，创历史同期新高。”

高铁改变了沿线群众的出行方式，也为黑龙江经济社会发展注入新的动力。“哈尔滨至齐齐哈尔高铁形成哈尔滨、大庆、齐齐哈尔三座城市与省外大中城市交通联接的重要快速通道；哈尔滨至牡丹江高铁将冰雪大世界、亚布力滑雪旅游度假区、中国雪乡和镜泊湖等冰雪旅游景区串点成线；牡丹江至佳木斯高铁沿线各地则立足资源禀赋，打造优势特色产业。”周贵才说。

今年初印发的《黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划》提出，构筑由高速铁路、高速公路、运输机场等组成的高品质的快速交通网，到2025年，全省高速铁路里程力争突破1600公里。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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