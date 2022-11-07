本报记者 吴秋余

第五届进博会拉开帷幕，位于国家会展中心（上海）的中国建设银行虹桥会展支行带来诸多新服务。作为首届进博会时的“最美服务窗口”，迭代升级的“5G+智能银行”，科技感十足的智能化设备，专业、全面的服务能力，让这家银行网点成为进博会现场金融服务的亮点之一。

近年来，建设银行一直致力于为进博会提供高品质的金融服务。本届进博会上，建设银行打造以“建遇进博、融通全球”为主题的进博会综合服务方案5.0版本，在数字化经营、跨境贸易、普惠金融等方面创新升级，推出“现场服务”“基础服务”“产品服务”“客户服务”等内容，助力进博会越办越好。

科技赋能，智慧金融服务美好生活

70%，71%，72%……在建设银行虹桥会展支行的“红色道路 绿色骑行”特色场景区，随着参观者凌先生在自行车上快速蹬动，其自身消耗的能量转化为电能，持续为他的手机充电。这一幕吸引了不少参观者驻足。

“参观者通过主题路线骑行，不仅可以领略上海红色文化发展及绿色城市风景，还能为自己的手机充电，体验低碳生活。”建设银行虹桥会展支行大堂经理傅旺涛介绍。

据了解，本届进博会上，虹桥会展支行依托“5G+智能银行”重点推出无接触服务、绿色金融、数字货币、建行生活等服务，将一系列智能互动设施和自助设备投放到现场，丰富了智慧金融服务场景。

全息显示无接触取号机，采用最新全息显示终端代替传统实体物理屏幕，使用者在不接触实物的情况下就能完成取号，同时还具备防偷窥功能。

网点配置的“小会”服务型机器人，能在会展场馆巡游，为到场客户送上口罩、免洗洗手液等防疫物品，并播报防疫提醒，为参观者提供贴心的服务体验。

创新升级，跨境金融服务融通便捷

企业在银行办理货物贸易外汇付款时，往往需逐笔提供合同、发票或报关单等材料，耗时又费力。在上海自贸试验区临港新片区获得跨境贸易投资高水平开放试点资格后，建设银行迅速开展优质企业准入工作，帮助企业简化结算办理流程，提升资金使用效率，让市场主体轻装上阵。

近年来，建设银行聚焦进博会场景下的跨境贸易特点和需求，结合在国际化、综合性、经营牌照齐全等方面的优势，针对性升级打造“融通、融资、融智”的进博会专用专属产品，为参展商提供优质的产品服务。

依托先进的技术、设备和渠道优势，建设银行积极打造全场景、全流程、全线上的贸易融资产品服务包，推出30余项线上进出口结算和贸易融资产品。同时，搭建跨境撮合平台，借助大数据、人工智能、云计算等先进技术，有效促进跨境供需精准对接，帮助跨境企业找订单、找货源、找投资、找合作。

服务民生，普惠金融助力经济社会发展

在建设银行虹桥会展支行“乡村振兴”专区，以“共建美好生活，同行幸福安康”为主题的定点帮扶展览正在举行。来自陕西安康的富硒茶、绞股蓝、魔芋干、木耳等特色产品纷纷亮相，借助进博会平台实现线下展示、线上消费。

本届进博会期间，建设银行推出多项主题活动，用金融力量支持经济社会发展。深入推进普惠金融发展，重点关注进博会相关中小企业、外贸企业、科创企业实际需求，开展“惠市·惠企”集惠专项行动和针对专精特新企业的“专优工程”等，助力打通企业发展堵点；持续开展促消费系列活动，充分发挥手机银行和“建行生活”功能，深耕进博会消费场景，构建多元促消费活动场景。

“5年来，我们始终坚持用新金融的思维助力进博会越办越好。今年，我们对金融服务方案进行了全方位升级，更好地服务全球参展商，展现城市开放形象。”建设银行上海市分行副行长齐红表示。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经