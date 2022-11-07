本报记者 温素威

今年是进博会举办的第五年，也是三星连续第五次参展。作为进博会的“老朋友”，今年的三星，变化诸多，亮点纷呈。包括未来移动出行体验区在内，三星现场所有展品都聚焦未来。在特别设立的展商变投资商专区，三星还系统回顾了在中国的发展史，讲述了一段段拥抱中国机遇、不断转型发展的故事。

尖端技术齐亮相

在进博会三星展台，多个“全球首款”“中国首发”引人注目。本次进博会，三星共设立半导体、显示、移动、家电等八大展台，全面展示三星面向未来的技术成就，多个首款首发产品引发关注。

三星参加进博会以来首次设立的未来移动出行体验区，旨在展现AR（增强现实）技术赋能的驾驶体验。依托覆盖全产业链的研发和制造能力，三星拥有由技术领先的通信交互芯片、智能驾驶芯片、座舱娱乐芯片和电池管理芯片等组成的完整生态系统，能够让驾驶更加智能安全。

进博会见证了三星在科技领域的前沿布局和快速进步的创新能力。2018年，首届进博会，三星携QLED（量子点显示）8K系列电视亮相。经过技术迭代与创新，三星逐步成为8K电视市场中产品丰富、技术成熟的品牌之一，同时见证了8K电视在中国市场的蓬勃发展；2019年，三星掌握了柔性屏技术，同一年的第二届进博会上，三星就在中国发布了第一代折叠屏手机——Galaxy Fold。如今，在第五届进博会上，三星的折叠屏系列已经完成四代升级。越来越多的三星展品量产落地，走入了中国的千家万户。

转型升级迎发展

除专属展台，三星还被选入进博会特别设立的参展商变投资商专区。作为扎根中国30年的外资企业，三星生动展示了30年来顺应中国发展步伐、实现自身转型升级、深度融入中国产业链的全过程。

1992年，三星开始在天津、广东等地投资建设一系列从事电子组装加工的工厂，生产电视、录像机、手机等产品。

进入21世纪，随着中国产业结构的调整和市场的变化，三星同步调整在华投资布局，陆续将金融、重工、服务业等产业引入中国，加快向技术密集型产业转型升级。同时，三星转向本土化生产研发，在北京、天津等地设立独立研究所，组建科研团队。

“顺应中国高质量发展新需要，我们正不断加大高技术产业投资，推动在华产业结构转型升级。”中国三星相关负责人表示。

2012年，三星半导体存储芯片项目落户陕西西安，这是当时中国电子信息行业最大的外商投资项目，也是当时西部地区引进的最大外商投资高新技术项目。2018年，三星在天津投建全球领先的MLCC（多层陶瓷电容器）工厂，该工厂成为主力生产基地之一。

截至2021年，三星累计在华投资超500亿美元。其中，首届进博会召开以来，三星在华新增投资就高达220亿美元，100%用于尖端技术高端装备型产业，已顺利完成了从整机到零部件供应商的转型，并不断推进与中国产业链的深度融合。

携手共进向未来

进入中国30年，三星坚守初心，在发展上看好中国，在产业上跟随中国，在社会上贡献中国。本届进博会上，三星首次设立可持续发展展台，集中展示了其在绿色低碳领域的最新技术和研发成果。

2018年以来，三星在华环保投入年均增长9.3%，投资能耗比从2018年的1.7吨标准煤/万美元下降至2021年的1.3吨标准煤/万美元，投资排放比从2018年的11.6吨当量二氧化碳/万美元下降至2021年的8.4吨当量二氧化碳/万美元。

2020年，三星在华工厂实现100%使用可再生能源运作；2021年，中国三星共施行1333个节能减排项目，总计节省约2.6万吨标准煤，减排约6.5万吨当量二氧化碳，向“零排放”目标继续前行。

今年7月，在“ESG中国论坛2022夏季峰会”上，中国三星凭借在责任管理、社会价值等多个领域的优秀表现，在百余家在华外企中，责任投资指数排名第一。此前，中国三星已经连续9年蝉联中国社科院中国企业社会责任发展指数外企第一名。

进博会举办5年来，三星加码高端制造、推动转型升级、实现高质量发展。连续参展，持续创新，不断深耕，深度融入，中国三星用行动诠释了“深深扎根中国”的承诺。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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