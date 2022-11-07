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在第五届进博会通用电气（以下简称“GE”）展台，精心设计的“时空隧道”，向参观者展示着企业百年创新成果和对未来的创新展望。据介绍，今年是GE成立130周年，企业以“从过去，看未来”为设计理念，通过技术装备展区、医疗器械及医药保健展区的双展台形式，呈现企业的创新历程。

“在中国推动新一轮高水平对外开放的大背景下，进博会为我们提供了展示创新技术、与合作伙伴交流对接的国际性平台。”GE全球副总裁向伟明表示，“我们对中国长期看好并长期投资的承诺不会改变，将以实际行动积极助力中国高质量发展。”

聚焦未来航空，赋能更高效出行

开放式的风扇架构，完全不同于传统的飞机发动机构造——在GE展台现场，可持续发动机先进技术验证项目（RISE）概念模型一经亮相就吸引了众多参观者。

这款在中国首展产品的创新性，不仅体现在外观上，其混合动力性能的设计已具备很高水准，未来可实现与可持续航空燃料及氢能源100%兼容，相比于现役最高效的单通道发动机，能够减少20%以上的油耗和碳排放。

据介绍，RISE项目由GE与赛峰集团于2021年6月共同启动，旨在开发和验证一系列前沿创新技术以推进新一代发动机的研发。根据规划，新一代发动机预计2025年左右进行地面和飞行测试，2035年左右投入使用。RISE项目设定的目标是助力全球航空业实现减少碳排放的承诺，为实现更智能、更高效的航空出行作贡献。

聚焦能源转型，构筑低碳新未来

今年的GE能源转型沙盘，以中国沿海的大型城市集群及其临近的海洋生态环境作为模板，系统展示了企业在能源全产业链全生命周期的解决方案，涵盖海上及陆上风电、天然气发电、水电、电网等领域。

在沙盘中可以清晰地看到，位于广东揭阳的GE海上风电机组总装基地与位于广州的GE海上风电运营和开发中心已形成协同效应，构成立足广东、辐射亚太的区域性海上风电生态圈，可助力区域能源结构优化和产业链转型升级。

沙盘还展示了企业的抽水蓄能解决方案，可对电网变化进行快速反馈并起到稳定电网的作用。今年10月，安徽金寨抽水蓄能电站的首批GE抽水蓄能机组已投入运行。

能源转型方面，GE还展出了9HA燃气轮机模型。9HA燃气轮机具有启停快、运转灵活的特点，能够助力解决电网接入大量可再生能源时所带来的不稳定性和间歇性。目前企业在中国为100多家客户的200多台燃气轮机机组提供服务，装机容量达46吉瓦。预计于2023年落地广东惠州的大亚湾石化区综合能源站，将配备两台由GE和哈电的合资公司制造的9HA.01重型燃气轮机。

“企业将通过研发和投资前沿行业解决方案，助力提升全产业链能源利用率，切实减少碳排放，共同构筑低碳新未来。”向伟明说。

聚焦精准医疗，促进个性化诊疗

近年来，GE更加关注如何改善患者预后和疾病诊疗水平，并希望通过技术和产品创新，提供更加个性化的精准医疗。GE在本届进博会展示的众多医疗解决方案、医学科研工具和系统，构成了企业全方位的精准医疗生态体系。

在GE展台，五维全息PET/CT（正电子发射计算机断层成像）等医疗设备吸引了一批科技爱好者。这台拥有五维技术的设备具备超高单位灵敏度，可以提升60%的信号采集效率，从而实现微小病灶精准显像。

GE还带来了以爱迪生数字医疗智能平台为基础构建的数字化整体解决方案。借助该方案，医生可以在不同医疗场景下做出更高效、更精准的诊疗决策，从而打造从疾病筛查、诊断、治疗到监护的全方位精准医疗生态体系。

“未来，在航空、能源和医疗三大增长型行业板块，企业将继续秉持创新使命，携手本地合作伙伴和客户，以更加定制化的解决方案服务好中国市场。”向伟明表示。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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