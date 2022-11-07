本报记者 谢卫群 田 泓

开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。11月6日，参加第五届进博会虹桥国际经济论坛“浦东高水平制度型开放与全球经济治理”分论坛与“虹桥国际开放枢纽建设论坛暨2022年虹桥HUB大会”的各界人士表示，要加快推进浦东打造社会主义现代化建设引领区，更好发挥虹桥国际开放枢纽作用，让开放为全球发展带来新的光明前程。

制度型开放带来新机遇

以制度型开放纾发展之困、汇合作之力、聚创新之势、谋共享之福，成为“浦东高水平制度型开放与全球经济治理”分论坛的集中话题。上海市委常委、浦东新区区委书记朱芝松表示，浦东新区将把开放、合作、共赢的大门开得更大，大力推进高水平制度型开放，与世界各地的朋友共享浦东新机遇。

今年前三季度，浦东新区克服疫情影响，地区生产总值增长1.4%，进出口总额增长5%，实到外资增长9.4%，其中第三季度经济加速恢复重振，地区生产总值增长9.8%，充分体现了浦东经济的韧性和市场主体对浦东发展的信心。上海市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟表示，浦东新区将坚持在高水平开放中打造改革前沿阵地、科技创新策源地、城市功能高地、外商投资首选地。目前，浦东已推出全国性大宗商品仓单注册登记中心、“丝路电商”合作先行区等一批重大功能性平台，实施一系列制度型开放举措，加快融入全球科技创新网络，积极布局数字经济、元宇宙等产业发展新领域新赛道，着力打造国际人才发展引领区，将进一步强化全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领、开放枢纽门户“四大功能”，为各类市场主体提供稳定、可预期的投资和发展环境。

“习近平主席在进博会开幕式致辞中强调，中国将推动各国各方共享制度型开放机遇，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。这给我们在中国的发展以极大信心。”武田制药全球高级副总裁单国洪说，浦东在引领区、自贸区建设中不断推进制度型开放，涌现许多先行先试机会，武田制药抓住中国高水平开放、高质量发展带来的新机遇，将地区总部、亚太研发中心先后落户在浦东，希望与浦东的生物医药产业共同发展。

“彩虹桥”架起双向链接快车道

“开放看枢纽，枢纽在虹桥”，“彩虹桥”架起双向链接快车道。2021年2月，国务院批复《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》。当年，虹桥国际开放枢纽“一核两带”全域生产总值达到2.58万亿元，以占沪苏浙皖三省一市不到2%的区域面积，贡献了近10%的经济总量。其中，作为“一核”的虹桥国际中央商务区2021年税收收入比上年增长29.1%，比上海全市平均增速快11.7个百分点，今年以来吸引重点投资近1300亿元，累计吸引总部企业和机构500家，成为长三角区域备受瞩目的高速发展新标杆和双向开放新地标。

2011年诺贝尔经济学奖获得者托马斯·萨金特表示，开放和枢纽密切相关，二者相互促进。

全国政协经济委员会副主任刘世锦认为，城市群、都市圈的发展过程就是增强城市集聚效应的过程，集聚效应有助于推动高质量发展。虹桥国际中央商务区应该在城市集聚的人口密度、信息频度和知识浓度方面走在前列，并探索提炼引领性的标准。

新开发银行行长马可认为，虹桥国际中央商务区快速发展的成绩，表明企业家对虹桥、对上海、对中国未来的信心。得益于各类政策、规则和制度完善所促进的技术突破和创新，虹桥正在成为一个繁荣的国际经济活动和创新中心，为中国现代化和全球可持续发展作出贡献。

面向国内国际两个市场，“双向开放、双向联动”是虹桥国际开放枢纽的重大使命。瑞安集团主席罗康瑞建议加快提升虹桥国际中央商务区的核心功能，打造引领长三角、联通全国各地、连接海内外的重要桥梁和纽带。红杉中国合伙人周逵说，在虹桥这片创新发展的沃土上，已经培育出一批成为新经济发展榜样的企业，随着企业大树小苗的竞相成长，虹桥国际开放枢纽的能级也将进一步跃升。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 09 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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