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中国与世界共享发展机遇

本报记者  邱超奕  刘  融
2022年11月07日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　11月5日，在由国务院新闻办主办的第五届虹桥国际经济论坛“中国发展新蓝图与全球发展新机遇”分论坛上，来自全球近60个国家和地区的200多名中外代表线上线下参会，与会嘉宾围绕论坛主题展开对话、深化交流，为中国与世界共同发展繁荣贡献智慧。

　　吉尔吉斯斯坦前总理卓奥玛尔特·奥托尔巴耶夫表示，不久前闭幕的中共二十大向世界释放了积极信息，尤其是中国着力推动高质量发展，将为世界带来新机遇。吉尔吉斯斯坦期待与中国深化务实合作，携手创造世界更美好未来。

　　西班牙前首相何塞·萨帕特罗表示，改革开放以来，中国数亿人口摆脱贫困，创造了人类减贫史上的奇迹。当前全球发展面临严峻挑战，各国加强团结合作，比以往任何时候都更为重要。世界期待中国继续发挥重要作用，为人类和平与进步事业贡献力量。

　　“几十年来，全球化增进了世界各国人民福祉，中国一直为此作出突出贡献。”意大利经济和财政部前部长、国家行政学院前院长乔瓦尼·特里亚表示，当前全球经济发展面临多重困难和挑战，各国应携手应对，推动世界经济稳定复苏。

　　英国前商务大臣文斯·凯布尔认为，保护主义、脱钩断供是一种倒退，我们要维护世界贸易组织的权威性和有效性，维护以规则为基础的多边贸易体制，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等，以开放合作推动世界繁荣发展。

　　“中国开放的大门不会关闭。”国家行政学院教育长李文堂表示，中国将不断提高对外开放水平，推动共建“一带一路”高质量发展，积极落实联合国2030年可持续发展议程，积极参与全球人权治理等，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

　　中国国际经济交流中心副理事长、中国人民银行原副行长朱民表示，党的二十大报告提出，“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”，相信在数字经济、碳达峰碳中和等领域，中国将有更大的市场潜力和更强的增长动力，并可以与世界共享发展机遇。

　　论坛举办期间，中国人民大学发布了《世界眼中的全球发展倡议》图书。中国人民大学副校长王轶介绍，该书以外国人看中国提出的全球发展倡议为主要内容，邀请多国前政要和知名专家进行解读分析，为鼓励各国加强合作、推进共同发展作出了积极贡献。

　　“如今全球经济面临严峻挑战。应对挑战，最好的办法就是国际社会勠力同心、即刻行动，振兴全球合作。”国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·艾伦·巴奈特说。

　　世界银行中国局前局长、新加坡国立大学东亚研究所所长郝福满认为，中国着力促进全体人民共同富裕，将创造更多消费需求，也将为中国的贸易伙伴提供更多机会。

　　印孚瑟斯有限公司全球副总裁、中国区负责人沙睿杰表示，他见证了北京奥运会、上海世博会、北京冬奥会等盛事，也见证了过去十几年里中国发生的翻天覆地的变化。“如今，中国的数字经济蓬勃发展，我们要抓住发展机遇。”

　　“在当前具有挑战性的现实背景下，我们很需要这个论坛来开阔眼界，共同应对挑战。”黎巴嫩共产党中央委员阿德汉·赛义德说。他建议进一步加强中国和阿拉伯国家的相互了解，携手共建共同发展、互利共赢的世界。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月07日 09 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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