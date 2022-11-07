谷业凯 杨 东

俯瞰大连高新区。

王 华摄

技术人员在大连高新区的全国第三条氢燃料电池智能化生产线车间进行调试。

徐金娟摄

党的二十大报告提出：“以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。”“加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。”

日前，我国百兆瓦级液流电池储能调峰电站在辽宁省大连市正式并网发电。这座电站由中国科学院大连化学物理研究所提供全钒液流电池储能的技术支撑，大连高新区的融科储能技术发展有限公司负责设计制造。项目团队集智攻关、协同创新，突破了液流电池关键材料等核心技术，解决了产业化过程中存在的若干关键问题，不仅实现了电能、化学能之间的高效转化，还走出了一条产学研用紧密“耦合”的新路，实现了重大科技成果的转化落地。

近年来，大连高新区以重大需求为导向，围绕重点产业关键核心技术攻关，着力提升创新策源能力，培育壮大高新技术企业，打造创新要素高度集聚、高效流通的枢纽。

高标准建设创新策源平台，一批高水平实验室陆续入驻

“原来我的实验室只有不到200平方米，现在有2000平方米；团队也从20多人发展到现在的90多人。”中科院大连化物所研究员周光远说。自从2020年4月入驻大连英歌石科学城以来，他带领团队致力于开展高性能高分子材料的基础研究及应用开发，已建成了集基础研究与应用加工于一体的研发平台，同时搭建了一系列放大装置，具备了高分子合成小试及加工中试放大平台雏形。

在大连高新区，以清洁能源为主线，向智能制造、生命健康、海洋工程等“X”个战略新兴领域深化拓展，总面积44.3平方公里的大连英歌石科学城正在紧张建设。

作为最早入驻的科研团队之一的成员，周光远对未来充满信心。“化工离不开中试。这是实验室技术真正走向产业化的必经环节。过去实验室条件有限，只能‘小打小闹’，现在有了场地和团队，对我们的研究工作帮助很大。”

目前，周光远立足自身优势，积极开展攻关，承担各类科技项目38项、合同额达8600余万元。

在大连理工大学科学技术研究院院长王博眼中，科学城将为学校开展全链条科学研究和任务攻关提供一个有竞争力的“载体”。据介绍，大连理工大学将以“三纵一横”的布局，在这里建设科技创新基地，“三纵”是基于学校的优势科研力量，建设海洋工程、智能制造、精细化工三个创新平台，“一横”则将围绕产业，联合企业共建全链条新型研发机构，开展协同创新、推动成果转化和产业化。

王博介绍，“三纵”聚焦科技创新的前端，开展的是高水平的基础研究。“这些具备顶尖科研实力、有雄厚基础的学科和团队，将在科学城发展得更大更强。”

“‘一横’，则是要通过集聚需求、产品牵引，缩短成果转化周期，推动产业链创新链融合。”王博说，“以往学校也与不少企业成立了联合研发机构，学校派出教授和研究团队，企业派出工程师，技术、论文都围绕企业的需求‘打’。这种模式我们尝试了20多年，效果不错。但‘零敲碎打’的多，成规模、成建制的少。”

在英歌石科学城，大连理工大学将开展更具辐射带动效应的协作。“我们一起尝试建立联合研发基地，不仅是服务某一家公司，还可以做共性技术，辐射全国。”王博说。

“‘硬核’科技是科学城最鲜明的特质，创新策源是科学城最核心的功能。”大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室专职副主任张孝介绍，截至目前，中国科学院大学能源学院已在英歌石科学城落成投用，已有千余名师生员工在这里工作、学习和生活；大连先进光源预研项目——大连先进电子束测试平台启动建设；辽宁滨海实验室、辽宁黄海实验室等总建筑面积39万平方米的高水平实验室全面开工……未来这里将建设成为具有国际影响力的创新策源中心。

强大的创新能力不仅盘活了科研，也撬动了产业

大连高新区强大的创新策源能力，不仅盘活了科研，也撬动了产业。融科储能就是一家尝到甜头的企业。

21世纪初，可再生能源刚刚兴起，中科院大连化物所就开始了大规模电化学储能技术研究。2005年，在国家863计划项目的支持下，中科院大连化物所成功研制出当时国内规模最大的10千瓦全钒液流电池储能系统，迈出了全钒液流电池储能技术应用的第一步。

彼时，从事高纯钒化学品生产的大连博融新材料有限公司看到了储能产业的广阔前景，开始与中科院大连化物所合作。2006年，双方成立液流储能电池联合实验室。2008年，一家专注于全钒液流电池储能技术产业化的企业——大连融科储能技术发展有限公司在大连高新区成立。

“企业有强烈的研发需求，团队有强烈的产业化需求。市场需求从一开始就长在科研的‘培养皿’上。”融科储能总经理王晓丽说，“中科院大连化物所侧重上游的高性能、低成本的关键材料和核心技术研发，以及新一代全钒液流电池电堆技术的开发；融科储能则侧重下游的全钒液流电池材料、电堆的批量化、工程化、产业化技术开发，大规模储能系统的设计和集成，电池管理系统、能量控制策略的开发，以及为客户供应定制化的储能解决方法等。”

2016年，融科储能建成全球规模最大、现代化程度最高的全钒液流电池核心材料及储能装备研发和产业化制造基地，承接了全球最大规模全钒液流电池储能调峰电站国家示范项目工程建设任务；在建和投运全钒液流电池储能占全球市场份额约60%，钒电解液占全球市场份额80%以上。

产学研用紧密融合、技术成果持续输出，让更多企业有了十足的发展后劲。“我们有560多项专利，其中发明专利450多项，大多数都是我们自己申请的。”新源动力股份有限公司总经理蒋建良介绍说。该公司2001年4月在大连高新区成立，是国内较早从事燃料电池产业化的企业。

蒋建良介绍，早期科研院所通过专利入股，让企业迈出了发展的第一步。后来，双方结成创新联合体，在项目申请、联合研发方面继续开展合作。

“这些项目有力带动了企业的研发，形成了大量的工程化成果，也帮助我们实现了产业化。”蒋建良说。

政策覆盖全链条全周期，助力人才培养、企业发展、产业壮大

作为大连创新驱动的主引擎，大连高新区以科技创新和产业发展塑造自身新优势，交出了一份优异的答卷——十年来，高新区生产总值年均增长8.3%，高新技术企业年均增长78%，科技型中小企业年均增长367%，技术合同成交额年均增长141%。目前，大连高新区集聚科技型中小企业2002家，高新技术企业1068家。

大连高新区用全链条全周期覆盖的政策体系为人才培养、企业发展、产业壮大加油助力。信华信技术股份有限公司副总裁岳雪峰用“陪伴式成长”来形容政府与企业间的关系。“企业初创时，大连高新区还是一片荒地，我们第一栋办公楼就挨着管委会。软件服务、软件出口方面的政策，相关部门都会帮助解疑释惑，支持企业朝着规模化、规范化的方向发展。”岳雪峰说，“比如，软件出口税收方面的优惠，引进人才方面的补贴，相关部门都会帮助企业努力争取，这些政策既精准、又‘解渴’。”

岳雪峰举例：“园区在基础设施建设过程中，会了解企业的具体需求，不断对标国际化企业的相关标准，细致到办公室、实验室要开多少扇窗户，打开的角度是多少。”好政策的扶持，让企业更加心无旁骛地去创新。2021年，信华信技术股份有限公司研发投入达到2.1亿元，占营业收入的7%，拥有软件著作权和专利达900多项。

鼓励创新，政策实实在在：支持具有核心技术的重大项目开展，给予最高5000万元的资金奖励；对“高精尖缺”技术人才、核心团队，最高奖励2000万元；新注册、新迁入的科技型企业，连续2年给予房租减免支持，免租面积最高2000平方米……今年以来，大连高新区集中发布一批既接地气又有针对性的创新政策，鼓励更多前沿技术生根孕育，更多科技型企业发展启航。“好的软环境，其作用不亚于新建一个实验室。”王博感慨。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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