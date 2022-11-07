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花王集团连续第五年参加进博会

2022年11月07日08:17 | 来源：央视网
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原标题：聚焦“同美共生”之树 进博会花王盛开

2022年11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海国家会展中心盛大开幕，吸引了来自世界各国的优秀企业展示各地区、各行业、各类型的创新成果。11月5日下午，以“同美共生”为主题的花王集团进博会展馆举办了开馆仪式，中国国际进口博览局刘福学副局长、上海静安区人民政府王华区长、上海市商务委员会申卫华副主任、上海市外商投资协会黄峰会长、花王（上海）产品服务有限公司总经理冈伸太朗先生、花王化妆品事业总经理田中润一先生、上海（花王）化学品事业董事长兼总经理星川弘光先生、花王集团消费用品事业亚洲事业管理部部长吉羽智勇先生到场出席，与媒体和观众一同见证花王绿色创新之光点亮“同美共生之树”。

花王（上海）产品服务总经理冈伸太朗在致辞中表示：“今年是花王连续第五年参加进博会。从首届进博会一路走来，五年间，展会的规模、水平、影响力都在逐年扩大。在这一过程中，我们再次深刻感受到了中国对外开放，以及中国市场对花王事业的重要性。”

花王集团消费用品事业亚洲事业管理部吉羽智勇介绍，从2018年首届进博会以来，花王集团连年赴约，与进博会携手相伴、共同成长。以此为窗口，花王为中国消费者带来了同步全球市场的高端产品，向世界展示清洁、美丽、健康的“Kirei”生活方式以及“所有生命都能共生共荣”的未来图景，增进了人们对花王技术、理念和价值观的了解，使品牌价值持续放大。同时，花王与商业伙伴建立了更为深入的合作关系。

2022进博会花王集团展馆

本届进博会上，花王向世界展示“同美共生”的美好愿景，并在现场展馆的搭建上别具新意，打造了象征世界万物和谐和持久生命力的“同美共生之树”，全方位、多角度、立体化展示花王基于ESG视点不断展开的实践活动。在展区设置上，围绕“同美共生”愿景体系下三大重点领域——“和美自然”“予美生活”“创美未来”，分别呈现花王在多领域持续推进的创新举措，为观众带来充满科技感与前瞻性的创新盛宴。

此次进博会，花王带来了涉及工业、农业等广泛领域的一系列前瞻方案，让观众从更多角度了解花王。

(责编：曹淼、李源)
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