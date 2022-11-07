人民网北京11月7日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前，全国冬小麦已播88.7%，冬油菜已播88.1%，秋冬种进展总体顺利。

记者从农业农村部了解到，从已收获的粮食情况来看，今年粮食生产稳定向好，全年粮食有望再获丰收。数据显示，截至10月31日，主产区累计收购秋粮3034万吨，同比增加434万吨。其中，收购中晚稻1599万吨、玉米1397万吨、大豆38万吨。当前秋粮正在集中上市，收购工作紧张有序。

做好秋冬种工作，首要的是稳住小麦种植面积。农业农村部相关负责人表示，要落实粮食安全党政同责，落实好小麦最低收购价、产粮大县奖励等政策。要做好精细整地精量播种、适期适墒播种。抓好小麦田间管理、气象灾害和病虫害防控等工作。积极发展强筋弱筋等优质专用小麦，做强后端加工营销。

做好秋冬种农资供应，对于夯实明年农业生产基础具有特殊重要的意义。受多重因素影响，当前化肥等农资价格仍处于近年来的相对高位。对此，各级供销合作社切实发挥好农资流通主渠道作用，确保在关键时刻供得上、供得好显得格外重要。

中华全国供销合作总社相关负责人表示，在全力保障农资市场足量供应方面，鼓励供销系统农资企业加强与重点生产企业的产销对接，加大适销对路农资品种的采购调运，保证各类农资货源充足，深入实施“绿色农资”升级行动，优化农资供应结构，增加绿色农资产品供应。

“当前要不误农时落实秋冬种各项工作，稳定冬小麦播种面积，扩大冬油菜生产，确保秋冬种期间农资‘绿色通道’畅通，为来年粮油生产夯实基础。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：鲁婧、高雷)

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