原标题：8日天宇“上线”月全食，我国公众可赏“红月亮”

新华社天津11月6日电（记者周润健）月食是最受人们关注的天象之一。天文科普专家介绍，11月8日天宇将上演一次精彩的月全食。这次月全食有两大特点：我国绝大部分地区都可以看到全食的“红月亮”阶段；全食阶段月球会遮掩太阳系八大行星之一的天王星。

月食是太阳、地球、月球恰好或几乎处于同一条直线上时，月球被地球阴影遮蔽的一种现象。月食分为半影月食、月偏食和月全食，其中，月全食最为好看。从地球上看去，整个月亮都呈现出古铜色，也就是大家所熟知的“红月亮”。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事修立鹏介绍，每年可能发生的月全食最多只会有3次，最少则连1次都没有。2022年全球共发生两次月食，都是月全食。第一次发生在5月16日，我国正值白天遗憾错过，而这一次我国的观测条件绝佳。

天文预报显示，这次月全食始于北京时间11月8日16时00分，此时月球开始稍微阴暗（半影食始）；17时09分，月面开始有缺（初亏）；18时16分，月球完全进入地球本影（食既）；18时59分，月球的中心与地球本影的中心最近（食甚）；19时42分，月球开始重现光芒（生光）；20时49分，月球走出地球本影（复圆）；21时57分，月食现象结束（半影食终）。全部过程历时5小时57分，其中本影食（月球进入地球本影，被全部或部分遮掩的现象）历时3小时40分。

“就我国而言，东北地区可见月食全过程，其他地区则可见‘带食而出’。华北、华东、华中、华南、西北大部分地区看不到初亏，但可见初亏之后的月食过程；而新疆极西部、西藏极西部看不到全食阶段（即生光前的过程），只能见偏食和最后的半影月食。”修立鹏说。

记者了解到，上一次我国可见全过程的月全食是在2018年7月28日，而下一次可见全过程的月全食则要等到2025年9月8日。

这次月全食还“附赠”一个趣味天象——月掩天王星，通俗一点讲就是月球会“吞掉”天王星，过一段时间后再“吐出”。

“平时虽然月球也偶尔会遮掩天王星，但天王星亮度太低，最亮时也才只有5.6等，会湮没在月球的光辉中不容易分辨出来。但这次不一样，刚好赶上全食阶段，月球完全进入地球本影，亮度大幅减弱，天王星会更加明显，这样的景象恐怕很少有人见过。我国大部分地区都能看到这次月掩星，越往东、北条件越好。需要注意的是，想要看到天王星的话，观测时一定要使用小型天文望远镜，仅凭肉眼是几乎无法看到的。”修立鹏说。

(责编：赵竹青、陈键)

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