原标题：《湿地公约》第十四届缔约方大会部级高级别会议通过“武汉宣言”

新华社武汉/日内瓦11月6日电（记者熊琦 陈俊侠）《湿地公约》第十四届缔约方大会部级高级别会议6日在湖北武汉闭幕，会议正式通过“武汉宣言”，呼吁各方采取行动，遏制和扭转全球湿地退化引发的系统性风险。

“武汉宣言”是此次大会的主要成果。宣言指出，自《湿地公约》缔结51年来，尽管已指定2466个国际重要湿地，认定了43个湿地城市，发起了19项区域倡议，各方为实现湿地持续保护做出了许多努力，但全球自然湿地面积仍减少了35%。

宣言呼吁，推进湿地保护、修复、管理以及合理和可持续利用的立法和执法，并为评估和维护湿地生态系统服务做出努力；开展湿地及其生态系统服务的自然资产评估和核算；保护、修复和可持续地管理城市和郊区的湿地，酌情建立湿地公园或湿地教育中心；采取湿地保护和修复措施，以应对社会、经济和环境挑战；鼓励对泥炭地、珊瑚礁和海草床、红树林、高原湿地、地下水系等脆弱生态系统适当采取优先保护和管理；加强湿地水污染防治；加强全球湿地保护工作者之间的技术合作和知识共享等。

国家林业和草原局副局长谭光明说，“武汉宣言”是一份凝聚各方共识、展示全球意愿的重要文件，向世界宣告了中国加强生态文明建设、推进湿地保护事业高质量发展的决心和责任。

“我们看到了中国在湿地保护方面的领导力。”《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴说，“武汉宣言”的通过，展现了各缔约方对湿地保护的高度重视和创新举措，期待未来各方携手共进，形成更高水平的全球合作。（参与记者：喻珮、侯文坤、任珂）

(责编：赵竹青、陈键)

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