原标题：今冬能源保供稳价有底气

进入11月份，北方地区陆续进入取暖季，能源电力需求不断增加，能源电力保供重点转为迎峰度冬。在国际能源供应整体紧张、价格高位运行，以及国内工业用电量不断增加、煤炭价格偏强运行等情况下，今冬明春我国能源电力保供工作准备得怎么样了？能源电力供应能否满足经济社会发展和生产生活需求？

迎峰度冬渐次展开

为应对提前到来的大幅度降温，近期黑龙江、内蒙古、辽宁等部分北方地区都已提前点火供暖。

面对冬季容易出现的冷空气、大风、大雪、冰冻等极端天气，不仅电力需求将大幅攀升，电力系统的安全稳定运行也面临挑战。保障电力安全供应成为南方地区迎峰度冬的工作重点。

浙江是用电大省，冬季高峰用电缺口较大。11月1日，国网武义县供电公司工作人员在浙江金华武义县相关楼宇安装柔性控制装置。“安装完成后，电力部门便可开展空调负荷实时监控、响应策略差异化定制、节约电量统计分析等工作，引导用户科学用电、错峰用电。”公司营销部主任张季敏透露，仅通过这一项措施，当地可形成理论可调节9693千瓦电力的响应资源池。

对于全国整体保供情况，国家能源局副局长任京东介绍，煤电方面，目前全国统调电厂的存煤保持在1.7亿吨以上，比去年同期增加了约1倍，处于历史最高水平。前8个月全国煤炭产量29.3亿吨，同比增长11%。油气方面，目前国内原油产量已经连续3年增产，天然气产量连续5年增产超过100亿立方米，储备能力稳步提升，市场稳定供应的底气进一步增强。清洁能源方面，乌东德和白鹤滩等巨型水电站已建成投产。

近日召开的今冬保暖保供工作电视电话会议指出，在有关方面共同努力下，今冬能源保供稳价具备了较好的基础。要继续加强资源统筹和政策支持，做实做细保暖保供工作，确保经济平稳运行，确保能源安全保供，确保居民用电用气用能价格稳定、群众温暖过冬。

部分地区面临挑战

虽然能源保供准备充分，但面临的挑战仍然不小。今年夏季，我国出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长。全国有21个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供应形势尤为紧张。

天气因素也是冬季能源电力需求的最大变量。据气象部门预测，今年冬季全国大部分地区气温比往年偏低，低温将提升取暖用气用电需求。部分地区政府部门表示，这将一定程度增加供用电矛盾。

杭州市发展改革委预测，今年冬季杭州大概率存在用电缺口，如出现天然气供应不足、持续极端低温、外来电减少等情况，用电缺口还将进一步增大，供用电形势较严峻。四川省经信部门测算，若考虑来水不足、水库蓄水不够、电煤燃气不足、留川电量和外购电量难以保障等不利因素叠加，四川省电力供应或出现一定缺口，迎峰度冬电力保供形势严峻。江苏省能源局二级巡视员袁焕明认为，考虑今年冬季可能面临极端天气以及燃气、区外来电供应规模季节性下降，江苏迎峰度冬电力供需形势将更严峻。

国家电投副总经理徐树彪表示，当前受国际能源形势、气候和疫情影响，电煤价格持续高位运行，重点区域电力电量存在“双缺口”，迎峰度冬能源保供形势依然复杂严峻。

考虑中长期交易合同边界、新投产装机、跨省跨区电力交换、发电受阻及合理备用等因素，中国电力企业联合会根据电力需求预计，迎峰度冬期间全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。分区域看，预计迎峰度冬期间华北、东北区域电力供需基本平衡；华东、华中、西北、南方区域电力供需偏紧。

总之，受多方面因素交织叠加影响，今冬明春电力保供面临较大挑战，不可掉以轻心。

绝不允许“拉闸限电”

煤炭是我国能源安全的“压舱石”，确保迎峰度冬用电安全，核心在于盯紧盯牢煤炭供应。“提前研判迎峰度冬电力供需形势，做细做实保供方案。实行全国煤炭产量日调度机制和价格、库存监测机制，加强重点煤炭企业产量直接调度。”任京东表示，要协调保障发电燃料供应，对有关省份完成产量和调出量进行政策激励或约束，同步加强电煤中长期合同履约监管。

国家能源集团是全国规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司。集团新闻发言人张玉新表示，要加快优质合规煤炭产能释放，推动煤电“三改联动”，发挥煤电协同优势保障燃煤供应，推进铁路专用线建设和港口航运扩能改造，促进保障能力提升。

要确保用电高峰期间电力供需平衡，电网的安全稳定运行起到关键作用。浙江湖州是全国少有的各电压等级齐全、电网分布密集的电力能源输送区。为保障电网检修高效高质顺利进行，国网湖州供电公司充分运用新设备、新技术以及数字化、智能化手段，进一步提高检修质效。在今冬保供中，该公司新引进一款便携式自动升降装置，通过该装置牵引，带电作业人员无需爬塔就能携带作业工具进入电场，节省时间和体力消耗。

在发电侧充分保供的同时，还要进一步挖掘电力需求侧的调节潜力。中国电力企业联合会表示，要做好需求侧管理，引导社会提高节能节电意识。完善有序用电管理机制和有序用电方案，确保可调节负荷规模足额覆盖电力供需缺口。尽快出台需求侧响应市场化机制，激励用户主动参与系统调峰、调频等需求响应。

作为能源生产和消费大国，确保能源安全始终是做好能源工作的首要任务。做好保暖保供工作，关键在于形成合力、落实责任。要把保障人民群众温暖过冬作为重点，做好应对极寒天气的预案，守住民生用能底线，绝不允许“拉闸限电”情况发生。（记者 王轶辰）

(责编：赵竹青、陈键)

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