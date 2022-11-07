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商务部在沪发布2022年全国“诚信兴商典型案例”

2022年11月07日08:35 | 来源：新华网
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原标题：商务部在沪发布2022年全国“诚信兴商典型案例”

　　新华社上海11月6日电（记者吴宇、谢希瑶）2022年全国“诚信兴商典型案例”发布暨诚信企业银企对接会6日在第五届中国国际进口博览会的举办地国家会展中心（上海）举行。

　　此次活动由商务部主办，旨在进一步落实党中央、国务院关于推进社会信用体系建设高质量发展的决策部署，积极推进商务诚信建设，充分发挥诚信典型案例示范作用，不断完善诚信兴商的市场环境。

　　商务部当天发布了20个“诚信兴商典型案例”，内容涉及打造航站楼商业“诚信共同体”，将诚信文化融入“中华老字号”企业生产经营管理始终，以信用支持中小微企业融资等。

　　商务部副部长盛秋平在致辞中强调，商务信用体系建设是一项长期性、系统性工作，需要常抓不懈，不断推进。要深入学习贯彻党的二十大精神，进一步发挥诚信促消费、增活力、稳主体、优环境的重要作用，着力扩大内需，促进形成强大国内市场，服务构建新发展格局。

　　据介绍，“诚信兴商宣传月”活动是商务信用体系建设的重要内容，已连续开展18年。2022年活动主题是“诚信兴商，你我共筑”。

(责编：赵竹青、陈键)
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