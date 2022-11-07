原标题：国家职业分类大典标注134个绿色职业

本报讯(记者王维砚)日前，人社部颁布2022年版《中华人民共和国职业分类大典》(以下简称《大典》)，新版《大典》延续了2015年版《大典》标识绿色职业的做法，共标识134个绿色职业，约占职业总数的8%。

据悉，1999年，我国颁布第一部《中华人民共和国职业分类大典》，对社会职业进行系统划分与归类。野生植物保护员、废气处理工等绿色领域的职业被列入大典，但未做职业标识。

2015年版《大典》在充分考虑我国社会转型期社会分工特点，借鉴国际先进经验的基础上，对具有“环保、低碳、循环”特征的职业活动进行了研究分析，将部分社会认知度较高、具有显著绿色特征的职业标示为绿色职业(标识为L)，这是我国职业分类的首次尝试。2021年，我国启动《大典》第2次修订工作，并于今年9月颁布2022年版《大典》。

2022年版《大典》结合社会职业发展实际状况，对绿色职业进一步丰富和完善。新版《大典》中绿色职业涉及节能环保领域17个，清洁生产领域6个，清洁能源领域12个，生态环境领域29个，基础设施绿色升级领域25个，绿色服务领域45个，基本覆盖了绿色生产生活与生态环境可持续发展各个方面。

有关专家表示，绿色职业体系的构建与完善，反映了我国绿色发展政策实践向纵深推进，对于增强绿色职业从业人员的社会认同度、促进就业创业、引领职业教育培训改革、推动经济高质量发展等，都具有重要意义。（王维砚）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经