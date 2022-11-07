人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家职业分类大典标注134个绿色职业

2022年11月07日08:40 | 来源：工人日报
小字号

原标题：国家职业分类大典标注134个绿色职业

　　本报讯(记者王维砚)日前，人社部颁布2022年版《中华人民共和国职业分类大典》(以下简称《大典》)，新版《大典》延续了2015年版《大典》标识绿色职业的做法，共标识134个绿色职业，约占职业总数的8%。

　　据悉，1999年，我国颁布第一部《中华人民共和国职业分类大典》，对社会职业进行系统划分与归类。野生植物保护员、废气处理工等绿色领域的职业被列入大典，但未做职业标识。

　　2015年版《大典》在充分考虑我国社会转型期社会分工特点，借鉴国际先进经验的基础上，对具有“环保、低碳、循环”特征的职业活动进行了研究分析，将部分社会认知度较高、具有显著绿色特征的职业标示为绿色职业(标识为L)，这是我国职业分类的首次尝试。2021年，我国启动《大典》第2次修订工作，并于今年9月颁布2022年版《大典》。

　　2022年版《大典》结合社会职业发展实际状况，对绿色职业进一步丰富和完善。新版《大典》中绿色职业涉及节能环保领域17个，清洁生产领域6个，清洁能源领域12个，生态环境领域29个，基础设施绿色升级领域25个，绿色服务领域45个，基本覆盖了绿色生产生活与生态环境可持续发展各个方面。

　　有关专家表示，绿色职业体系的构建与完善，反映了我国绿色发展政策实践向纵深推进，对于增强绿色职业从业人员的社会认同度、促进就业创业、引领职业教育培训改革、推动经济高质量发展等，都具有重要意义。（王维砚）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
与世界共享发展机遇 央企进博会“购物车”继续扩容升级
　　11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企率先拉开了“买买买”序幕，“购物车”继续扩容升级。…
《财米油盐》看进博｜国人“小确幸”，世界“大商机”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部