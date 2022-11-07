原标题：我国海上风电装机容量跃居世界第一

《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告(2022)》昨天发布。蓝皮书数据显示，我国可再生能源发电装机容量已超过10亿千瓦，海上风电装机容量跃居世界第一。预计到2025年，我国新兴产业用电量占全社会用电量约20%。2030年前，我国煤电装机容量或将达到12.6亿千瓦的峰值。

蓝皮书预计2023年至2024年全球电力需求增速将放缓，可再生能源电力供应量到2024年将占全球电力供应总量的32%以上。其中，2021至2024年大部分电力供应增长将在我国，增长量约占净增长总量的一半。

我国当前的电力需求增速远高于全球水平，部分高速发展新兴产业具有高耗能、24小时不间断运行的特点，如5G基站、数据中心等新型基础设施耗电量大，半导体行业蓬勃发展、钢铁行业转型等也都将促进全社会用电量的增长。在“双碳”目标下，光伏发电机组的部件生产制造过程亦表现出高耗能的特点。蓝皮书预计到2025年，我国新兴产业用电量占全社会用电量约20%。

我国可再生能源发电量正稳步增长。数据显示，截至2021年底，我国可再生能源发电装机容量达到10.63亿千瓦，占发电装机总容量的44.8%，其中风电装机容量突破3亿千瓦，海上风电装机容量跃居世界第一。2021年，我国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%；核电也保持良好增长态势，全国运行机组数量同比增长8.2%，装机容量同比增长7.1%。

当前，储能技术逐渐成熟并走向应用，清洁能源、核能等加快发展。蓝皮书预计，2025年前煤电仍为我国电力结构的主力，而到2030年前，我国煤电装机容量或将达峰，达到12.6亿千瓦。后续至2060年，煤炭将成为应急保供能源，平稳有序推进煤电削减，有利于我国电力系统稳定和减少社会经济风险。(记者 刘苏雅)

(责编：赵竹青、陈键)

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