人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“双11”巨头开始抱团作战

2022年11月07日08:41 | 来源：北京日报
小字号

原标题：“双11”巨头开始抱团作战

　　天猫破天荒地在抖音开起了直播，快手恢复了天猫、京东的外部链接跳转，罗永浩等知名主播及直播机构跨平台“入淘”……正在进行中的“双11”，新老玩家祭出了你中有我、我中有你的新打法。

　　最近几天，一些用户在快手直播间发现，点击小黄车链接后，跳转到了天猫或者京东平台。快手电商客服人员介绍，10月28日到12月31日期间，短视频、直播间小黄车可以上架天猫商品链接；10月28日到11月30日期间，可以上架京东自营商品链接。

　　此次快手与淘宝、京东的牵手，是一次阶段性复合。2019年“618”期间，快手电商就已开始接入京东入口，用户可以直接从快手跳转至京东购买商品。但到了今年3月，快手与淘宝、京东“割席”，两者此后均无法在快手直播间购物车发布商品及服务链接。

　　跨平台互动还尤为密集地体现在带货形式的变化上。看一场罗永浩、李诞同台的脱口秀，听俞敏洪聊一聊大学生时间规划与对抗拖延症，与刘畊宏妻子来一场健身达人跟跳……今年“双11”，“说学逗唱跳”不再是短视频平台独有，也开始在淘宝直播间齐聚。

　　今年9月，淘宝宣告建立以内容为核心的流量创造场，进入直播2.0时代，并四处网罗有内容属性的主播。罗永浩等名人，遥望科技、无忧传播等头部MCN机构及旗下诸多知名主播在今年“双11”相继“入淘”。

　　这一系列动作背后，既是传统电商平台的流量焦虑，也反映出移动互联网的流量红利正逐渐触顶。

　　新动作背后不乏取长补短的考虑。根据易观千帆数据，截至今年9月，淘宝与快手的用户重合率为38%，而京东与快手的用户重合率更低，为25.02%。两者与快手较低的用户重合率，意味着合作能为彼此带来更多流量。

　　不过，从目前看，快手向阿里、京东开放外部链接的动作是有“时效”的。对此，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林分析：“这样的互联互通既符合政策方向，又是多方共赢，有充分理由持续下去，即便是暂停了，应该也只是短期衔接上出现问题，在未来调整后相信还会开放。”(记者 孙奇茹)

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
与世界共享发展机遇 央企进博会“购物车”继续扩容升级
　　11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企率先拉开了“买买买”序幕，“购物车”继续扩容升级。…
《财米油盐》看进博｜国人“小确幸”，世界“大商机”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部