原标题：世界产品走进中国消费者的生活 中国定制扎堆亮相

随着中国国际进口博览会“朋友圈”持续扩容，第五届进博会参展国别范围更广、展示内容更丰富、展商产品质量进一步提高。越来越多“远道而来”的新鲜食品、智能家电、潮流玩具在消费品展区、食品及农产品展区等待着走进中国消费者的生活。

绿色健康成为热词

走在消费品展区、食品及农产品展区，随处可见主打绿色、健康的展品，展现着世界与中国在绿色发展方面的共识。

拜耳展区的小吃亭前围满了试吃新鲜果蔬的参观者，接过工作人员递来的生玉米，记者半信半疑地咬了一口，口感脆爽，味道甘甜。拜耳作物科学公关高级经理连萌说：“这些新鲜蔬菜都是由拜耳自主研发的种子种植而成的，整个种植过程非常低碳，同时也能让消费者吃得更健康。”据了解，本届进博会首次设立农作物种业专区，已连续5年在医疗展区亮相的拜耳前来参展，不过这一次，其身份是全球种业领先企业。连萌表示，种子质量会在很大程度上影响农产品的口感。面对消费者对健康、口味以及绿色品质的更高需求，拜耳用心研制出更多适合消费者口感的产品。

装饮料的塑料瓶是如何制作的？进博会“老朋友”达能带来了新方法。“把富碳气源中的二氧化碳进行捕集，通过压缩、净化，在生物催化剂的发酵转化下，再经过分离就产生了合成PET塑料瓶，也就是饮料瓶的关键原料——乙二醇。”达能饮料EHS经理齐丹一边介绍，一边在互动装置上模拟“智慧碳”瓶的生产过程。据了解，乙二醇通常从石油中提取，在生产过程中会造成碳排放，而“碳捕捉”技术不仅能够节约有限的石油资源、减少对环境的影响，还能够回收空气中的二氧化碳，一举两得，使空气更加洁净。

乐高展台巨大的“旋转木马”主题装置成了名副其实的场馆“顶流”，一波接一波的观众把展台围得密不透风。众多积木展品中，几块纯白色的积木块格外引人瞩目，这是首款由回收PET塑料瓶制成的乐高原型积木。“可持续性材料创新研发是乐高集团可持续发展战略的若干举措之一，我们致力于通过为社会和环境带来积极影响，打造一个更可持续的未来。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说。

智能产品精彩纷呈

本届进博会上，许多海外参展商不约而同地带来了“高端+智能+绿色”理念的项目和产品，吸引了很多参观者。

在松下展区，智慧家电与智能控制平台的强强联合，为人们展现了舒适、健康、高效的理想居住空间。松下全球副总裁本间哲朗说，进博会在吸引高质量、绿色、创新性产品和重构产业链方面发挥了重要作用。松下正在江苏宜兴打造智慧社区项目，当地1170户家庭采用了松下6恒气候站、快眠系统等智能产品，今年12月底就可以陆续交付使用。“中国市场有巨大的需求和完备的产业链供应链，我们会继续深耕中国市场。”本间哲朗说。

智能化产品带来的便捷与舒适体现在生活的方方面面。今年，德国卡赫带来了更多智能化清洁新品和解决方案。卡赫体验区内，许多参观者被多款能够灵巧避开障碍物的智能清洁机器人吸引。卡赫中国副总经理、首席财务官柯瑞霖告诉记者，公司数年前便开始在商用清洁机器人领域布局，在智能化和便捷化方面不仅做到了适应中国市场的特点，在技术升级和合作共赢方面均领先行业。柯瑞霖对中国市场充满信心：“卡赫已经在苏州工业园区打造了全球研发中心，期待与更多中国科技创新资源合作。”

走入林内展区，参观者宛如进入了一个充满生活气息和未来感的家庭空间。搭载智能技术的恒温快速燃气热水器、燃气烘烤灶、燃气干衣机等不仅颜值高，而且极易使用，即便现场首次试用设备的参观者也感到得心应手。按下启动按钮，自动化全流程带来的周到服务覆盖生活方方面面。

中国定制扎堆亮相

在“温暖驼”展台，毛发蓬松、表情呆萌的小羊驼玩偶让很多参观者爱不释手。这些小羊驼从秘鲁飞越重洋而来，是秘鲁匠人用当地特产羊驼毛手工缝制的。据了解，“温暖驼”品牌由来自秘鲁和中国的4位年轻人联合创立，这让品牌从诞生之日起就与中国结下了不解之缘。据其中一位创始人马玉霞介绍，小羊驼2018年第一次亮相进博会就受到了中国消费者的欢迎。经由进博会，品牌迅速打开了中国市场。后来，他们还依据中国消费者的喜好推出了更多羊驼毛制作的玩偶、家居产品。十二生肖系列玩偶就是他们特意为本届进博会定制的全球首发产品。“我们明年还将推出唐装系列羊驼玩偶，希望为喜爱我们品牌的消费者带来更多中国风产品。”马玉霞说。

进博会上来自德国的博西家电也在用自己的方式，为中国消费者带来温暖和健康。博西家电特别推出能烹饪出中国八大菜系的智能烹饪机Cookit。博西家用电器(中国)有限公司生活电器产业事业部副总裁贾滨介绍，这款烹饪机能实现200摄氏度高温煎制和低油烟爆炒，更契合中式餐饮的烹饪需求，“专属小程序搭载的上千种菜谱，能让厨房‘小白’变身大厨，烹饪出色香味俱全的菜肴”。

好丽友展台喜庆的“中国红”格外吸睛。本届进博会上，好丽友将“中国情”定为展览主题，并于5日首发与敦煌博物馆联名推出的好丽友派。“品牌要打动消费者，必须深刻理解并融入当地文化，与消费者建立情感链接。”好丽友公共事务部总监张晓艳告诉记者，近年来，以敦煌文化为代表的国潮文化越来越受到年轻消费者的欢迎，经典零食品牌和千年文化IP的碰撞，让零食更有“内涵”。

刘 蓉 覃皓珺 张 烁

(责编：赵竹青、陈键)

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