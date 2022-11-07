原标题：新奇又好玩 全球硬核科技产品涌入进博会

11月5日—10日，第五届进博会在上海举办，为期6天的进博会成为了中外企业“秀”产品、亮技术、谈合作、话友谊的大舞台，数百项新产品、新技术和新服务在黄浦江畔集中亮相，走进今年的进博会展区，放眼望去，都是硬碰硬的前沿科技，既新奇又好玩。

机器人、仿生手，未来从“元宇宙”伸出手

本届进博会上，一款灵活的智能仿生手引发关注。据现场工作人员介绍，该仿生手能通过意识控制，专为前臂截肢者设计。

来自上海的陈玉婷就是该仿生手进入中国市场后的第一位用户，一开始她抱着尝试的心态，只希望安装后能每天给女儿梳头，但让她没想到的是，如今她和她的仿生手可以每天制作、打包上百份鸭脖和卤味，日子过得充实又有劲儿。

据奥索公司介绍，这款专为前臂截肢者设计的仿生手，每根手指可以独立运动，拿取物体时更加自然真实。该仿生手拥有多达4种绝对自由的控制方法，它有多达36种抓握模式可供选择，握力大小可变换，在生活中既可以搬起大箱子，也能捏住小球，可以完成敲鸡蛋、剥粽子、拿月饼、摘草莓、切菜烧饭、写毛笔字等灵巧动作。

此前在特斯拉2022 AI Day上发布的人形机器人Tesla Bot也来到了进博会现场，不过仅以模型展示。据悉，特斯拉机器人体重73千克，内置2.3kWh（千瓦时）的电池组，其运用的技术与特斯拉汽车芯片、FSD算法、构建逻辑等密切相关。Tesla Bot可以完成行走、上楼梯、下蹲、拿取物体等基础动作，也可以完成轻薄物体抓取、操作机械装置等高精度动作。

从首届进博会开始，高通一直是第一批报名参展的美国公司，今年的进博会，高通打造了多个互动体验区，让参观者可以零距离体验5G+XR赋能的“元宇宙”。记者看到，体验者在银河威尔(GVR)运动座舱上，体验炫酷的“骁龙XR奇幻之旅”，现场观众还可以在VR一体机上，体验由高通及多位合作伙伴共同打造的“5G无界XR赛事体验”。

玻璃能卷、心脏穿“防弹衣”，想不到的都能做到

你见过能弯折还“卷得动”的玻璃吗？在进博会上，德国肖特集团（SCHOTT AG）展示了两大技术突破的超薄柔性玻璃（UTG）。这种玻璃在实验室中最薄可以达到仅16微米，相当于两个红细胞的厚度。据了解，这种玻璃是一个全新的玻璃种类，用微观技术构建起丰富多彩的数码消费体验。

值得一提的是，玻璃的厚薄也与其弯折能力有直接的关系。越是薄且坚韧的玻璃，越是接近“对折”的效果，其弯曲半径也就越小。当应用在折叠屏手机上时，更小的弯曲半径意味着手机可以更加轻薄、更便于携带，在不明显增加重量和厚度的情况下就能将屏幕展开，给消费者带来双倍的浏览体验。

在车多人多的城市道路和小区园区内穿梭送货，常常会遇到泊车难题，倒车入库、侧方停车更是考验送货员的技术和耐心。在进博会上，韩国摩比斯在亚洲首展的M.Vision 2GO氢能源无人驾驶移动出行概念车，是一辆力图让短途出行或运输配送工作更环保、更智能的新产品。该车搭载摩比斯自主研发的零排放氢燃料电池模组（30千瓦），续驶里程可达200千米。车身全长3200毫米、全宽1644毫米、全高1600毫米。特别出众的一点是，该车能够实现四轮原地180度旋转和横向移动，使在狭窄的空间内原地掉头和平行停车成为“轻而易举的事情”。

如果发生心脏骤停，短时间内很难找到体外除颤器（AED）及时治疗。在本届进博会上，一款植入式心律转复除颤器（ICD）将小型化的除颤器植入患者体内，可以每天24小时不间断监测患者心脏情况，在发生心脏骤停时迅速除颤，就像为患者穿上了一件心脏“防弹衣”。美敦力中国区心脏节律管理、诊断业务及机械循环支持副总裁林松告诉科技日报记者，新一代心脏“防弹衣”EV ICD与传统ICD不同的是，EV ICD除颤电极导线独特的植入点位靠近心脏，但不进入心血管系统，有效降低了并发症的发生风险。

(责编：赵竹青、陈键)

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