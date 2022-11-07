原标题：火山岩长出了致富草

依靠一株小小石斛，海口市秀英区石山镇施茶村整村脱贫，成为远近闻名的美丽乡村，实现了村民致富奔小康、乡村振兴蝶变式的跨越。

不仅是施茶村，近年来海口市政府、农业农村局不断引进龙头企业，通过政企合作带动当地农户充分利用丰富的火山石资源，发展原生态火山石斛种植。

“味甘，平。主伤中，除痹，下气，补五脏虚劳，羸瘦，强阴。久服厚肠胃，轻身延年。”这是被誉为中医四大经典著作之一的《神农本草经》对于石斛的记载。千百年来，因其独特而良好的药效，石斛在我国各地都被视为珍稀中药材之一。

但天然石斛对生长环境的要求极其苛刻，只有在温暖、潮湿，雨量大，阴阳相间的地方才能生长。其中又以亚热带深山老林为最佳环境。此外，大部分天然石斛均生长在人迹罕至的悬崖峭壁之上，稀有和采摘程度可见一斑。这些特性，都为希冀将石斛产业化发展、创造经济价值的地方，提出了极大挑战。

海南省位于中国版图的最南端，那里岛屿众多，海域广阔，空气纯净，生态环境优美，海南岛的热带季风气候，形成了一个天然温室，常年平均温度在22-27度之间，给天然石斛的生长提供了优越的自然条件。而海口的火山石也成为石斛绝佳的生长环境。

海南海口的雷琼火山群由大大小小一百多座火山组成，其中马鞍岭火山是距今100万年间火山爆发时所有火山口中最大的一个，也是世界上保存最完整的死火山之一。海口火山爆发留下的万年火山岩不含重金属，并且富含硒、锶、镁、钠、钾、钙等数千种矿物质和微量元素。火山岩天然蜂窝多孔，是菌胶团最佳的生长环境，这为石斛回归自然、回归石头上生长提供了绝佳的条件。因此火山岩与石斛的营养成分相结合，不仅提高了石斛的品质，而且营养价值、食疗价值、药用价值比普通石斛更高。

依托当地环境优势，海口积极探寻适宜发展模式，探索出一条行之有效的产业发展之路。例如施茶村，通过“村委会+公司+合作社+农户”的产业发展模式大力发展火山石斛产业，培养当地农户掌握石斛种植技术，促进村民就业增收。

“乡村振兴主要依靠产业，施茶村石头多耕地少，传统农业在施茶村无法正常开展。”海口市秀英区石山镇施茶村党委书记、村委会主任洪义乾表示。

直到2013年，洪义乾外出考察时发现了石斛产业，认为其可以成为本地富民新抓手。于是他带领村两委干部从200亩试验田开始尝试，期间克服技术、人才等方面困难，最终实现规模化、产业化发展。

目前，施茶村胜嵘石斛园年产石斛种苗1.5亿株，并成立了海口施茶石斛种植专业合作社，为未来更大规模的产销蓝图打牢基础。

近年来，海口市坚持生态惠民、生态利民、生态为民，以石斛种植为产业抓手，推动乡村振兴。

未来，海口市将搭乘海南建设国际高水平自由贸易港和国际旅游消费中心的发展浪潮，抓住火山石斛产业等热带特色高效农业发展的重大历史机遇，持续大力发展火山石斛产业，构建火山石斛现代产业体系，实现从科学种植到精深加工全产业链式发展，打响“海口火山石斛”品牌。同时制定《海口市推动石斛产业发展的十条措施》，加大政策引导，推动石斛产业良性发展。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)

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