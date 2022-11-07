原标题：兰张三四线铁路新乌鞘岭隧道贯通

随着最后一榀拱架的安装完成，历时1226天新建的兰张（兰州至张掖）三四线铁路兰武段新乌鞘岭隧道6日全断面胜利贯通，为兰张三四线铁路早日通车奠定了坚实基础。

兰张三四线铁路贯通古丝绸之路的黄金地段——河西走廊，是国家中长期铁路网规划和“十二五”“十三五”铁路发展规划的重大项目。全线贯通后，将成为兰州至新疆方向继兰新高铁之后的第二条高铁通道，有助于加强陆桥通道与京兰通道的连接、完善甘肃省西部地区高速铁路网布局、促进甘肃省河西走廊快速客运通道的形成。

新乌鞘岭隧道是兰张三四线铁路的控制性工程，位于兰武二线既有乌鞘岭特长隧道东侧270米—500米，双隧基本呈并行之势，全长17.125公里，设计通行速度250公里/小时，为双线隧道，是全线最长的特长隧道，是我国第三代穿越乌鞘岭的隧道，也是我国第一座利用既有斜井施工并利用既有线通风的隧道。

地处祁连山脉北支冷龙岭东南端的乌鞘岭，位于黄土、青藏、内蒙古3大高原交汇地带，全年冬期施工时间长达7个月，高寒缺氧、空气稀薄，昼夜温差大，自然环境恶劣，生态环境极为脆弱，地质与水文条件复杂，施工难度相当大，有“中国地质博物馆”之称。

中国铁建首席专家、全国勘察设计大师李国良说：“新乌鞘岭隧道设计中充分运用了铁一院近几年在软岩变形科研方面的研究成果，通过采取调整仰拱曲率、加大预留变形量、径向注浆、双层支护、机械化施工等措施，有效地控制了隧道变形，由于变形造成需要拆换处理的段落控制在了1%以内，设计非常成功。”

新乌鞘岭隧道穿越F4、F5、F6、F7四大区域性大断层，最大埋深940米，存在突泥、涌水、岩爆的风险。项目建设者们克服地质结构极度复杂、安全风险高、施工难度大等诸多压力，提前完成了隧道贯通任务。

据了解，兰张三四线铁路由甘肃铁投集团和兰州铁路局作为出资人代表出资建设，由中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部建设管理，中铁第一设计院设计，中铁十五局、中铁三局共同承建，中铁二院监理公司监理。（记者颉满斌）

(责编：赵竹青、陈键)

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