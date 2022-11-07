原标题：“上合元素”亮相进博会 赋能“一带一路”高质量发展

11月5日—10日，第五届进博会“中国这十年”对外开放成就展上，展示了中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称上合示范区）建设成果，呈现出上合示范区对外开放的新形象。

这是上合示范区首次进驻进博会，“上合元素”融入进博会，释放更大效应。

上合示范区建设成果备受关注

在“中国这十年”对外开放成就展国家展区，迷你版的青岛·上合之珠国际博览中心，吸引了众多参展客商驻足观看。立面的屏幕上，集中展示了上合示范区国际物流、现代贸易、双向投资合作、商旅文交流发展“四个中心”和上合组织经贸学院建设成果。

“青岛·上合之珠国际博览中心是上合示范区面向上合组织国家搭建的经贸合作、人文交流新平台，在这里，我们为每个上合组织国家提供沉浸式文化经贸展示区，打造上合组织国家多元商业业态互动融合、一站式文化体验的综合新空间。”青岛市委常委，胶州市委书记，上合示范区党工委书记、管委会主任张新竹说。

本届进博会对上合示范区建设成果进行了集中展示。据统计，上合示范区已常态化开行28条国际国内班列，通达上合组织和“一带一路”沿线22个国家、52个城市，累计集聚贸易主体1800余家，引进培育上合跨境贸易服务中心等10个贸易平台、传化（上合）合贸通等4个跨境电商平台，推出55项上合特色制度创新案例。加快建设中国—上海合作组织地方经贸合作综合服务平台、上合国际超级港等多个关键平台和载体，从经贸合作平台“硬联通”和经贸示范模式“软联通”两个方面，进一步畅通与上合组织和“一带一路”国家经贸合作，为国际多双边框架下地方经贸合作提供场景、模式和范例。

上合组织专区首次进驻进博会

“伊朗是最适合藏红花生长的地区之一，也是藏红花最早出现的国家之一，伊朗的藏红花都是通过传统技术加工……”在食品及农产品展区的上合组织专区，26岁的伊朗专区工作人员马迪正用流利的汉语向观众介绍，品质优良的伊朗藏红花已成为上合组织专区的“抢手货”。

马迪认为，这得益于上合组织专区鲜明的特色，让目标客户更加集中，大家对彼此也更加信任。

据了解，上合示范区管委会在进博会搭建了上合组织专区，共设置了8个展销区，集中展销印度香辛料、伊朗藏红花、阿塞拜疆石榴汁等百余种上合组织国家特色食品。“这些产品都是上合组织国家驻华大使馆的主推产品，参展客商可以‘一站式’了解购齐上合组织国家的特色商品。”上合示范区管委会产业发展一部部长孙菁说。

“斯里兰卡与上合示范区有广阔的合作市场和贸易空间，进博会后，我要带领客商团队到上合示范区对接新的合作。”斯里兰卡驻华商会会长晋兰加表示。

借力进博会联结全球资源

进博会开幕当天，上合示范区管委会副主任向志强几乎走遍了各个场馆。

“有14个上合组织国家相关企业、客商参加本届进博会，目前，我们已经与近10批次客商建立了联系。”向志强表示，通过充分利用进博会这一国际重大高水平对外开放平台，结合示范区的“上合优势”，争取链接更多上合组织和“一带一路”资源，嫁接双向投资贸易资源，持续开展经贸合作。

“上合组织国家的客商都想让自己的产品进入中国市场，还有一些与上合组织和‘一带一路’国家开展合作的大型企业也想在此拓展合作机遇，上合示范区就是要让上合组织国家的客商、企业通过我们搭建的平台，联结中国和全球的资源。”向志强说。

随着对外交流合作的不断深入，上合示范区的全球“朋友圈”在不断拓展。上合示范区已经与俄罗斯、乌兹别克斯坦、白俄罗斯等19个国家的城市、园区举办经贸交流活动近300场，促成与18个国家的37个园区和机构签署合作备忘录。

“我们将以进博会的‘上合资源’赋能‘四个中心’和上合组织经贸学院建设。”张新竹表示，将坚持“一核引领、全域联动”的工作机制，搭平台、创模式、聚产业、强主体，加快在规则、规制、管理、标准等方面的制度性创新，为我国加快建设贸易强国、推动共建“一带一路”高质量发展、维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系贡献上合力量。（本报记者 王健高 实习记者 宋迎迎 通 讯 员 姜方梅 王 珊）

(责编：赵竹青、陈键)

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