人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

世界推力最大整体式 固体火箭发动机现身中国航展

2022年11月07日08:48 | 来源：科技日报
小字号

原标题：世界推力最大整体式 固体火箭发动机现身中国航展

　　第十四届中国国际航空航天博览会开幕在即，已有不少展品陆续现身。日前，户外展区有一台重磅产品吸引了不少人的目光，这就是由中国航天科技集团四院自主研制的全世界推力最大、工作时间最长、冲质比最高、可工程化应用的整体式固体火箭发动机。

　　记者从四院获悉，该发动机直径3.5米，装药量150吨，最大推力500吨，采用高压强总体设计、高性能纤维复合材料壳体、高装填整体浇注成型燃烧室等多项先进技术，发动机综合性能达到世界一流。

　　该发动机于2021年底试车成功，打通了我国千吨级推力固体发动机发展的关键技术链路，标志着我国固体运载能力实现大幅提升，对推动我国未来大型、重型运载火箭技术发展具有重要意义。

　　目前，基于500吨推力整体式固体发动机，四院已在开展直径3.5米级分段发动机研究，其最大推力将达到千吨级，可应用于大型、重型运载火箭固体助推器中，将满足我国空间装备、载人登月、深空探测等航天活动对于运载工具的不同发展需求，为我国建立完善的航天运输系统提供动力支撑。（荣元昭 本报记者 付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
与世界共享发展机遇 央企进博会“购物车”继续扩容升级
　　11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企率先拉开了“买买买”序幕，“购物车”继续扩容升级。…
《财米油盐》看进博｜国人“小确幸”，世界“大商机”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部