原标题：世界推力最大整体式 固体火箭发动机现身中国航展

第十四届中国国际航空航天博览会开幕在即，已有不少展品陆续现身。日前，户外展区有一台重磅产品吸引了不少人的目光，这就是由中国航天科技集团四院自主研制的全世界推力最大、工作时间最长、冲质比最高、可工程化应用的整体式固体火箭发动机。

记者从四院获悉，该发动机直径3.5米，装药量150吨，最大推力500吨，采用高压强总体设计、高性能纤维复合材料壳体、高装填整体浇注成型燃烧室等多项先进技术，发动机综合性能达到世界一流。

该发动机于2021年底试车成功，打通了我国千吨级推力固体发动机发展的关键技术链路，标志着我国固体运载能力实现大幅提升，对推动我国未来大型、重型运载火箭技术发展具有重要意义。

目前，基于500吨推力整体式固体发动机，四院已在开展直径3.5米级分段发动机研究，其最大推力将达到千吨级，可应用于大型、重型运载火箭固体助推器中，将满足我国空间装备、载人登月、深空探测等航天活动对于运载工具的不同发展需求，为我国建立完善的航天运输系统提供动力支撑。（荣元昭 本报记者 付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)

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