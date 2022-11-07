原标题：鲸鱼每天摄入多达千万件微塑料

据《自然·通讯》发表的一项模拟研究估计，加利福尼亚海岸附近的滤食性鲸每天摄入最多1000万件微塑料。这一结果表明，须鲸可能是所有生物中摄入塑料最多的生物，而且微塑料对这些鲸的威胁可能比之前认为的更大。

须鲸——包括蓝鲸、座头鲸和长须鲸，摄食微塑料的风险可能尤其高，原因在于它们的滤食行为、巨大的捕食量以及与受污染区域重叠的生境（如加利福尼亚海流）。不过，对它们日常塑料摄入的数据一直缺乏。

鉴于此，包括美国斯坦福大学在内的联合团队将加利福尼亚海流的微塑料数据与191头戴标记的蓝鲸、长须鲸、座头鲸的高分辨摄食行为测量数据相结合。他们发现，须鲸主要在50米到250米的深度摄食，这里也是微塑料被发现最多的地方。基于数据，他们估计蓝鲸每日约摄入1000万件微塑料，座头鲸每日最多摄入400万件微塑料。研究者认为，这些鲸可能因摄入微塑料面临生理和毒理累积效应的风险。

团队指出，只有理解微塑料摄入率以及它们对海洋野生动物的影响，才能解决塑料垃圾对保育工作的挑战。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经