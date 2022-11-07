原标题：转基因雄蚊使后代无法活到成年

英国一家公司研制出一种转基因雄性蚊子，其表达的基因使那些与其配对的雌蚊所产生的后代无法活到成年。这种转基因蚊子可将实验社区的蚊子总数量最高减少96%。研究人员表示，虽然这一方法并非一劳永逸，但定期释放这种转基因蚊子可减轻登革热、疟疾和寨卡病毒等造成的损害。相关研究刊发于最新一期《生物工程和生物技术前沿》杂志。

所有蚊子中，只有雌蚊会叮咬人或动物，而雌性埃及伊蚊会传播登革热、寨卡病毒、基孔肯雅病毒和黄热病。虽然人感染登革热后症状一般比较轻微，但也可能致命，现有控制方法包括使用蚊帐和杀虫剂，但蚊子会产生抗药性。

为获得更长期有效的办法，英国生物技术公司Oxitec的研究人员对雄性埃及伊蚊进行了基因编辑，并将改造后的蚊子命名为OX5034。OX5034表达一种基因，该基因允许雄性后代存活，但会阻止雌性幼虫活到成年，除非给予抗生素解毒剂。

2018年5月至2019年4月，研究人员在巴西圣保罗州4个人口稠密的社区释放OX5034，其中两个街区释放100只，其余两个街区释放500只，每周释放3次。结果表明，与没有释放转基因蚊子的附近社区相比，从2018年11月到2019年4月的蚊子繁殖高峰期，这4个社区蚊子总数量下降了88%至96%。

虽然最新研究并没有调查抑制蚊子是否会降低登革热的发病率，但2021年的一项研究发现，在引入转基因蚊子后，印尼的登革热发病率下降了77%。

除了登革热，Oxitec正致力于研究其他转基因蚊子，以减少疟疾等疾病的传播。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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