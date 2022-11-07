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中国将积极参与全球知识产权治理

2022年11月07日08:57 | 来源：法治日报
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原标题：中国将积极参与全球知识产权治理

　　11月5日，第五届中国国际进口博览会“保护知识产权打击侵权假冒国际合作”虹桥分论坛在上海国家会展中心举办。本次论坛以“保护知识产权 打击侵权假冒国际合作”为主题。

　　国家市场监管总局党组成员、副局长蒲淳在主旨发言中表示，中国将大力推进知识产权强国建设，积极参与全球知识产权治理，严厉打击侵权假冒违法行为，加强与世界各国协作，携手开创知识产权保护新局面。

　　商务部部长助理李飞表示，商务部将继续会同相关部门，努力建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系，为促进世界科技进步、助力全球经济复苏作出更大贡献。

　　世界知识产权组织副总干事王彬颖代表世界知识产权组织总干事邓鸿森对论坛举办表示热烈祝贺，充分肯定中国知识产权保护成效。王彬颖表示，世界知识产权组织期待与中国等成员国合作，携手构建平衡、包容、充满活力和前瞻性的全球知识产权生态系统。（记者万静）

(责编：赵竹青、陈键)
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