11月6日，第五届中国国际进口博览会期间，虹桥国际经济论坛——“数字人才培养国际交流”会员论坛在上海国家会展中心召开。与会嘉宾聚焦数字化人才培养话题，共同探讨了数字化人才培养的重要性、迫切性以及数字化人才培养的方法等话题。

论坛现场。（受访者供图）

当下，数字化以及其衍生的数字经济已经成为驱动经济发展的重要力量，数字经济作为国民经济的“稳定器”和“加速器”作用越发明显，这一大趋势正在加快步伐，培养高水平的数字化人才成为当务之急。

作为数字化人才培养的产业界代表，英特尔分享了长期支持数字化人才培养的实践和成果。英特尔中国区董事长王锐表示：“数字经济飞速发展，对人才的数字化素养、技能和知识结构提出了全新要求。我们一直致力于助力培养未来人才，从最初的产学协同培养工程人才，到创新人才，再到现在的数字化人才，人才培养计划结合中国教育发展的需求不断升级。我们将继续与教育界、学术界、产业界合作，帮助培养更多适应数字化时代需要的人才。”

他还表示，从1993年英特尔在中国启动第一批人才培养项目以来，英特尔的教育项目历经产学协同培养工程，学生创新能力的协同培养，如今已经进入了数字化人才培养的新阶段。在这个新阶段，拥有数字化思维和能力，已经成为对人才的基本要求，然而世界各国在提升人才的数字化能力方面，都存在巨大缺口，因此必须对传统的人才培养方式进行革新，英特尔则迈出了新的一步。

英特尔中国研究院院长宋继强介绍了在中国助力数字化教育创新以及推动多维度人才培养的实践。他提出：“通过系统、全面、深入的人才培养或激励计划，英特尔与中国的数字化教育紧密结合并与时俱进，为不同阶段、年龄、职业的人群提供了数字化入门或者进阶课程，为其提供系统化的数字熏陶和淬炼，为中国数字化产业的发展和数字化人才队伍的建设与壮大不断注入科技动能。”

论坛期间，还举办了“英特尔人工智能影响力嘉年华”全球奖项颁奖仪式和“英特尔中国学术英才计划”启动仪式。人工智能影响力嘉年华是英特尔全球公益影响力项目，共有来自全球25个国家和地区的1000多个项目参与角逐了本届嘉年华。其中，上海交通大学、南京大学选送的项目以及上海外国语大学附属外国语学校朱皓斌教师分别在13-18岁、18岁以上、教育工作者人工智能创新教学实践三大赛道斩获全球最高奖项。

(责编：董童、李源)

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