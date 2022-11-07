原标题：探访乌镇数字孪生配电房：科技赋能点亮“智慧之光”

“配电房局放水平正常，运行电压、电流及设备温度正常。”3日，国网浙江省电力有限公司桐乡市供电公司(以下简称“国网桐乡市供电公司”)市场营销部副主任王海帆在监控室开展数字孪生配电房远程巡视工作。

位于浙江省嘉兴市桐乡市乌镇“互联网之光”博览中心G馆的数字孪生配电房，是世界互联网大会全场馆的电力供应中心和能源控制中心。

“数字孪生配电房包含一虚一实两个配电房，虚拟配电房是利用实体配电房的物理模型、传感单元、历史数据等，运用数字孪生技术，在虚拟空间构建出的一个数字实体。”国网桐乡市供电公司党建部副主任曹鑫说。

浙江乌镇互联网之光配电房运维赋能平台 施紫楠 摄

随着物联网技术、人工智能和虚拟现实技术的不断发展，数字孪生技术正直接影响着智慧城市、人工智能、安防、物联网等未来发展。

作为中国首个全感知智能配电房，“数字化、科技感”成为数字孪生配电房的名片。

据悉，实体配电房在开关设备智能化的基础上，接入温湿度、烟感、工业视频等105套智能感知元件，可实现虚拟配电房与实体配电房设备运行数据和环境数据实时同步，一目了然。

“数字孪生配电房还可通过大数据分析，对可能发生的故障进行演变趋势模拟，辅助工作人员准确预判设备故障情况，为采取措施提供辅助支撑，防患于未然。”曹鑫说。

映射现实的孪生拟配电房、自主自动的巡检操作机器人、负责外围保障的无人机移动机巢……眼下，一系列电力科技创新成果在乌镇不断落地，用数字技术为世界互联网大会和乌镇人民的生产生活擎灯护航。

“1号主变温度36度，正常。拍照，上传。”数字孪生配电房内，国网桐乡市供电公司保电人员李天鲍正头戴AR数字安全帽，对配电房进行“无纸化”巡检。

AR数字安全帽 施紫楠 摄

基于5G和AR技术，AR数字安全帽兼具数据采集、远程协助、图像摄制、红外测温等功能，在提高配电房运维精准度的同时，减少三分之一的人力。

“安全帽上的AR眼镜会采集巡视设备的细节数据，并实时传回后台，方便专家远程分析，直接指导现场工作人员准确处置，提高工作效率。”李天鲍说。

这些电力数字化场景，只是乌镇智慧配网小镇建设的一个缩影。在世界互联网大会落址乌镇的几年间，数字电力早已实现质的飞跃。

一批批智能设备、大数据产品的应用，使乌镇电网成为“具备承接国家一类会议保供电能力的国际一流电网”，核心区域供电可靠率达99.999%，综合电压合格率达100%，达到世界一流水平。(记者 施紫楠）

(责编：赵竹青、陈键)

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