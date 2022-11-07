原标题：乌镇如何成为“世界级”

坐一艘摇橹船，入水乡，品读乌镇风情。2001年元旦，乌镇东栅景区对外开放，“保护第一、修旧如旧、以存其真”的“乌镇模式”，让世界读懂了中国的江南。2014年，随着乌镇成为世界互联网大会永久会址，它不再只有千年水乡的古典面孔，数字经济也在此激荡出万千气象。

从旅游的“枕水乌镇”到互联网的“云上乌镇”，乌镇成长为世界级小镇的路径清晰可见。

文旅赋能促共富

上世纪八九十年代的乌镇，屋旧人稀，破败凋零。1999年，桐乡决定实施乌镇古镇保护与旅游开发工程。

在旅游开发晚于周庄、西塘等同类古镇的背景下，另辟蹊径的“乌镇模式”成了桐乡发展奇迹的代表、国内古镇旅游开发的典范。

乌镇上了年纪的老人都记得，改造是从拆除景区旁五层楼高的百货大楼开始的，这种拆新房的怪事，在当地百姓看来匪夷所思。

景区还从全国各地大量收购废弃的石板等旧材料，遵照“保护第一、修旧如旧、以存其真”的原则，将水泥路面改回了原来的青石板路。

青石板下，铺设水管、电线、电缆……让古镇居民享受现代生活的同时，难以发现“不和谐”的存在。

乌镇文化遗存与水乡风光在精心保护中得到了传承创新，成了年接待游客量超千万人次的“梦里水乡”。

随着长三角区域一体化发展上升为国家战略，以乌镇为“圆心”，苏嘉湖交界区域奏响了共同富裕“交响曲”。

乌镇处于两省三市交界之处，西栅景区往北数百米，跨过太师大桥是江苏省苏州市吴江区桃源镇前窑村；若是一直向西，京杭大运河便是嘉兴市与湖州市的分界，隔河就能瞧见南浔区“临乌区域”的村庄。

随着2014年世界互联网大会永久落户乌镇，位置偏远、设施落后的湖州松亭村摇身一变成了南浔区重点打造的“临乌区域”。“现在村里一半以上的村民生活、工作离不开乌镇，造新房都会选择离乌镇近一点的地方。”松亭村党总支书记沈宏飞说，随着日子越过越红火，不少村民还在乌镇买了房，成了半个乌镇人。

作为边界村，“对标毗邻的乌镇村庄”是松亭村发展中常提及的关键句。事实上，包括南浔镇息塘村及练市镇施浩村、丰登村等在内的多个“临乌区域”行政村，这些年都无一例外地将目光聚焦乌镇，以资源整合和要素凝聚为手段，描绘共同富裕新蓝图。

不仅如此，2020年7月，桐乡主动对接湖州市南浔区，在乌镇、练市两地开设了“嘉湖一体化”通办专窗，率先为“嘉湖一体化”政务服务通办建起连接桥梁。

更令人期待的是，2020年，浙江省正式印发了《嘉兴湖州一体化发展实施方案》，明确提出在乌镇、练市毗邻地区划定60平方公里左右范围，打造嘉湖一体化合作先行区。

风起长三角，逐梦一体化。这片苏嘉湖交界区域，在协同发展中正给共同富裕的美好画卷带去无限美好想象。

以“戏”托起文艺复兴梦

2013年5月，由陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉共同发起的首届乌镇戏剧节举行。

在乌镇，远道而来的表演者与萍水相逢的游人，组成了没有围墙的剧场，用欢笑、沉思、感动诠释着戏剧的含义；土生土长的小镇青少年们，在家门口就能看到“世界文明”。

9年，8届乌镇戏剧节，让桐乡这座小城的老百姓可以享受一线城市的文化盛宴。这背后所投射的，是桐乡市着力建设人文名城、打造风雅桐乡的笃定姿态。

乌镇当代国际艺术展、木心美术馆……这些年，越来越多的文化元素像乌镇戏剧节一样“飞入寻常百姓家”，让乌镇从“旅游小镇”“度假小镇”，摇身一变成为国际化的“文化小镇”。

小镇办大节，处处皆有“戏”。乌镇戏剧节就好似一颗文化的种子，埋在乌镇的土壤中，未来发芽的，将是文化自信。

“将乌镇戏剧节打造成比肩阿维尼翁和爱丁堡戏剧节的百年戏剧节，是乌镇戏剧节的使命。”陈向宏说，乌镇戏剧节将多种元素与乌镇丰厚的文化内涵相结合，以其纯粹性、艺术性、国际性和包容性，打造乌镇鲜明的文化标识，树立小镇的文化自信。

驶向数字文明的星辰大海

当延续千年的“慢”与彰显时代特质的“快”在乌镇相融，会是怎样一种呈现？

2014年，乌镇成为世界互联网大会永久会址。当青石板路与信息高速公路并轨前行，一切在潜移默化中，悄然改变。

先看数据——

首届世界互联网大会乌镇峰会召开以来，乌镇的数字经济企业数从12家增至1000多家。仅今年上半年，全镇数字经济核心产业完成投资额15.88亿元，同比增长27.24%，成为稳增长和高质量发展“挑大梁”的新动能。

再顾寰宇——

于2021年世界互联网大会乌镇峰会期间落成的“乌镇之光”超算中心，用户已超3600户，算力使用率为40%，正对标世界舞台出击；助推产业转型升级；智擎智能驾驶产业园、“直通乌镇”世界互联网产业园总部等高能级产业园项目已拔地而起……数字经济正成为乌镇发展最快、最有想象空间的新兴产业。

“乌镇之光”超算中心，是浙江省首个大型超算中心，落地桐乡一年来，坚持“立足桐乡、辐射全国”，已“算”出了可喜成果——目前“乌镇之光”超算中心采用E级超级计算机原型机技术成果，数据存储能力60PB，整体计算能力已达到国际TOP10的水平，广泛应用于智慧城市、人工智能、新材料的研发，以及生命科学包括基因密码的解读。

除了服务于科研和产业，超算技术也飞入了“寻常百姓家”。“乌镇之光”超算中心总工程师胡帆举例，比如说，电影特效的制作，就需要高性能计算来支撑大规模场景的渲染和制作。气象预测也是超算最常见的应用场景之一，我们所看到的天气预报很多都是超算预测的结果，目前超级计算机已经可对云层运动进行精确模拟与观测，未来有了更快的超算能力支撑，天气预报就可以更加精准。

数字经济最后的旨归，始终是人民群众对美好生活的向往。智慧政务、智慧医疗、智慧旅游、智慧养老……峰会红利也已惠及千家万户。

近年来，桐乡形成创新平台、技术领先、产业竞争、人才支撑相互融合的创新生态优势。桐乡还持续完善“12310”创新矩阵，即布局打造1个乌镇大数据高新区、2个高能级生态园、3大科技城和10个园中园，计划投资155亿元推动全市28个科技园区建设全面启动或提档升级，其中投资26亿元建设凤凰湖国际研发社区（一期）及乌镇实验室、清华长三角桐乡创新中心等战略科创平台，同时在全嘉兴县（市、区）率先成立了科创人才集团及政府主导的科创母基金、天使基金、壮腰基金。

曾经，乌镇因旅游而声名鹊起，让悠长的青石板巷和临水的倚门木窗走进人们心里；如今，乌镇因互联网再一次名声大噪，在传统文化与现代科技的交相辉映中焕发出新的生机。文化的传承、经济的发展、科技的加持，让乌镇有能力、有理由面向世界讲述中国的数字化愿景，成为数字文明的见证者、参与者。

(责编：赵竹青、陈键)

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