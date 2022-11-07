人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中央企业广拓进博“朋友圈” 进一步推进市场化开放

2022年11月07日10:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月7日电 （黄盛）日前，人民网财经从国务院国资委了解到，在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，国务院国资委组织中央企业组建了99个交易分团，规模创下历史新高。中央企业所属近1300家企业的17500多名专业采购人员注册参会。

国资委秘书长彭华岗表示，进博会是感知中国经济脉搏的窗口。通过中央企业在进博会的采购，可以看到一方面中国国内市场潜力大、韧性强，对优质商品需求不断扩大；另一方面，中央企业更加重视创新，希望通过采购高科技产品与服务，促进更好发展。

本届进博会上，48家中央企业将开展集中签约活动。其中，中国中化与来自沙特阿拉伯、科威特、日本、新加坡、阿联酋、马来西亚等10余个国家和地区的50余家客户签订合作协议。中国中化相关负责人表示，参加第五届进博会，一方面能够进一步加大从全球引入高品质能源化工产品的力度，也将有效满足国内企业的能源化工原料供应；另一方面，通过组织旗下四家海外企业参展，能够把海外优势资源与国内市场相结合，助力产业绿色发展和转型升级。

另据国务院国资委透露，初步摸底，中央企业交易团意向采购金额有望继续提升，同时采购商品结构也在不断优化。不仅有高端技术类商品，也有贴近百姓生活的民生类商品，其中医疗健康、食品及农产品等商品采购金额有望增长一倍以上；绿色低碳商品占比也将持续提升，尤其新能源、节能环保装备类商品备受青睐。

(责编：鲁婧、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
与世界共享发展机遇 央企进博会“购物车”继续扩容升级
　　11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企率先拉开了“买买买”序幕，“购物车”继续扩容升级。…
《财米油盐》看进博｜国人“小确幸”，世界“大商机”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部