人民网北京11月7日电 （黄盛）日前，人民网财经从国务院国资委了解到，在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，国务院国资委组织中央企业组建了99个交易分团，规模创下历史新高。中央企业所属近1300家企业的17500多名专业采购人员注册参会。

国资委秘书长彭华岗表示，进博会是感知中国经济脉搏的窗口。通过中央企业在进博会的采购，可以看到一方面中国国内市场潜力大、韧性强，对优质商品需求不断扩大；另一方面，中央企业更加重视创新，希望通过采购高科技产品与服务，促进更好发展。

本届进博会上，48家中央企业将开展集中签约活动。其中，中国中化与来自沙特阿拉伯、科威特、日本、新加坡、阿联酋、马来西亚等10余个国家和地区的50余家客户签订合作协议。中国中化相关负责人表示，参加第五届进博会，一方面能够进一步加大从全球引入高品质能源化工产品的力度，也将有效满足国内企业的能源化工原料供应；另一方面，通过组织旗下四家海外企业参展，能够把海外优势资源与国内市场相结合，助力产业绿色发展和转型升级。

另据国务院国资委透露，初步摸底，中央企业交易团意向采购金额有望继续提升，同时采购商品结构也在不断优化。不仅有高端技术类商品，也有贴近百姓生活的民生类商品，其中医疗健康、食品及农产品等商品采购金额有望增长一倍以上；绿色低碳商品占比也将持续提升，尤其新能源、节能环保装备类商品备受青睐。

(责编：鲁婧、高雷)

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