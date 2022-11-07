原标题：个人养老金时代正式开启 广发基金打造“一站式”养老服务平台

11月4日，人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会联合发布《个人养老金实施办法》(以下简称《办法》)。同日，证监会针对个人养老金投资公募基金、银保监会针对商业银行和理财公司个人养老金业务管理(征求意见稿)陆续发布监管规则；财政部、税务总局联合发布《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》，明确自2022年1月1日起对个人养老金实施递延纳税优惠政策。个人养老金各项政策加速落地，公募基金行业服务个人养老金发展迈入全新的历史阶段。

作为具有多项养老金业务牌照的大型基金公司，广发基金深感新时代使命重大，未来将持续发挥专业优势，大力发展养老金融业务，提升综合化服务水平，为投资者提供真正的“一站式”养老服务平台，努力为服务国家养老事业作出更多贡献。

我国多层次、多支柱养老保险体系中，第一支柱是基本养老保险，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，主要保基本，目前发展相对完善。第二支柱是企业年金和职业年金，由单位和职工共同缴费，国家给予政策支持。第三支柱是个人储蓄性养老金和其他商业养老安排，目前是我国多层次养老保险体系中亟待发展完善的部分。个人养老金是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的制度，属于第三支柱养老金中有国家制度安排的部分。

公募基金作为资本市场成熟的专业机构投资者，服务国家养老事业，助力社会大众理财和养老金保值增值，既是行业设立的初心，亦是行业发展的使命。长久以来，公募基金一直在服务国家养老事业中扮演着重要角色。

一是充当养老金投资管理的主力军，为养老金保值增值贡献专业力量。目前，基金公司在全国社保基金、基本养老基金的投资管理人中占比在三分之二及以上，在企业年金(职业年金)基金投资管理人中也占到近一半席位。基金公司受托管理各类养老金规模达4万亿元，达到全部委托投资规模的50%。在近二十年的管理历程中，公募基金发挥专业投研力量，助力养老金投资取得长期稳健回报，为国家第一支柱、第二支柱养老金建设作出积极贡献。日前，全国社保基金会首次对外公布境内证券委托投资组合年度考评结果，并表彰部分长期服务社保基金和养老基金事业的优秀投资经理，广发基金5位投资经理获得7项表彰，长期投资管理实力获得认可。

二是持续推动养老金产品开发和创新，为居民养老提供更多适配产品。围绕居民养老的需求特点，行业积极探索契合不同生命周期和风险偏好的养老投资策略，创设了养老目标基金这一专属的投资工具。在监管机构与行业主体的共同努力下，截至2022年三季度末，行业养老目标基金规模超950亿元，积累了良好的业绩记录和较广泛的客户基础，并为第三支柱养老金的发展积累了宝贵的经验。广发基金早在2018年即开始积极布局养老产品，是首批养老目标基金的管理人之一。截至目前，公司已成立7只养老目标基金，在目标风险型和目标日期型上均有布局，形成了风险梯度清晰、覆盖群体广泛的养老目标基金产品矩阵，可对接不同风险偏好、不同年龄段客户的养老需求。

三是积极探索公募基金行业服务养老的有效路径，为促进第三支柱个人养老金发展建言献策。近年来，基金行业在监管部门、行业协会的引领下，持续开展海外实践的研究调查，覆盖养老政策、税收激励、养老金账户、产品设计等多个方面，为政策制定提供参考。作为养老金投资管理链条中距离投资者较近的一环，广发基金持续开展养老金融投资者教育和宣传，激发民众个人养老意识，引导个人投资者建立长期养老投资理念。

长期以来，公募基金行业在服务各类养老金市场化、专业化投资运作方面发挥了主力军作用。个人养老金制度现已进入实质性推动落地阶段，为行业进一步服务国家养老保障大局提供了良好契机。在持续助力第一、二支柱养老金保值增值的同时，公募基金行业应当进一步勇担时代责任，力争在服务第三支柱个人养老金方面做出更大贡献。

广发基金表示，作为个人养老金融产品的投资管理人之一，公司前期已经在养老产品的投资管理、风险控制和投资者教育上进行了多年的深耕和积累，形成了较为成熟的养老产品管理体系。未来，公司仍将切实发挥专业优势，大力发展养老金融业务，提升综合化服务水平。

一是持续精进中长期资金的管理能力。证监会发布的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》鼓励投资人长期投资、长期领取，要求个人养老金产品应当具备运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值等特征。事实上，基金公司一直是资本市场长期投资、理性投资的坚定践行者，是养老金、保险等中长期资金的重要入市渠道。未来，随着个人养老金入市加速以及机构资金市场化运作程度不断加深，基金行业在中长期资金入市中的桥梁作用将更加凸显。基金公司应忠于中长期资金的投资方针，做好投资管理保障。要加强专业能力建设，优化投研决策体系，充分运用各类风险管理工具，以更强的价格发现能力、更丰富的投资策略，努力创造稳定、安全的投资收益；同时，也要强化长期业绩导向，完善激励约束机制。通过拉长考核周期，建立薪酬递延、员工持股机制等长效激励约束手段，促进投资行为的长期化和投资团队的稳定。

二是进一步丰富养老产品供给。相较第一、二支柱，第三支柱的一大特点是赋予投资者选择的灵活性，通过提供不同生命周期、不同风险偏好的养老产品，引导居民做出符合自身需求的养老规划。因此，多元化的养老产品供给至关重要。要进一步加强产品创新，充实目标日期类产品的目标年限，通过科学的下滑航道设计，更好满足各年龄段人员的远期养老投资需求；同时，在资产配置、风险管理、服务沟通等方面持续夯实基础、强化能力，开发甄选运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值等特征的基金产品，为广大养老金参与人提供更丰富多元、契合养老资金属性的养老产品谱系。

三是树立以客户需求为导向的解决方案思路。海外资管机构服务个人养老金的经验表明，在匹配养老金产品与服务之前，首先需要唤起国民的养老意识，帮助大众建立长期的养老规划。当前我国个人养老金投资市场正值发展初期，个人进行自主养老规划的意识还需提升，这要求基金公司在做好优质产品供应商的基础上，悉心做好投资者陪伴与引导，提供真正的“一站式”养老服务，包括：在投教生态建设上，积极开展知识普及和理念宣导，引导居民增强养老投资意识、树立长期投资理念；在投资者服务上，主动拓展服务边界，推动养老金业务和投顾服务的有机融合，更好地触达和满足居民个性化的养老投资需求。

广发基金始终把服务百姓养老、增进民生福祉作为重要职责，将养老金融业务视为“长线业务”。公司将不断强化投资、研究、销售、风险管理、投资者教育、客户服务等综合化服务能力建设，做好服务个人养老的各项工作和养老金融业务的长期规划，积极投身多层次、多支柱养老保险体系建设，努力为国家养老保障体系建设贡献机构的专业力量。(记者 张明江)

(责编：曹淼、李源)

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