“很荣幸能够连续五年参与进博会这一代表中国高水平对外开放的经贸盛会，向中国市场乃至全球市场展示由欧姆龙研发制造、可应用于多个业务领域的创新技术与解决方案。”欧姆龙株式会社执行董事、欧姆龙（中国）有限公司董事兼总经理徐坚在谈及参与进博会时表示，“自1933年创业以来，我们始终以开创新的社会需求，创造社会价值为己任。随着‘Shaping the Future 2030’新长期战略规划的启动，我们希望以进博会作为支点，进一步深度融入中国的新发展格局，与行业伙伴一起携手共创美好未来。”

据介绍，本次是欧姆龙第五次参展，携以“传感&控制+思考”核心技术为驱动的自动化、数字化技术与解决方案亮相技术装备展区。本届进博会上，欧姆龙展出了在工业自动化、健康医疗、社会解决方案、器件与模块解决方案等四大业务领域的前沿技术与创新展品，阐释欧姆龙致力于解决社会课题。

欧姆龙展台。（受访者供图）

位于展台中央的第七代FORPHEUS乒乓球教练机器人搭载了欧姆龙“传感&控制+思考”核心技术；在工业自动化展区，“i-Automation!”理念应用于欧姆龙的机器人统合控制器与现场数据活用服务“i-BELT”中。同时，欧姆龙还将“传感&控制+思考”核心技术赋能健康医疗的数字化转型，例如为全力打造基于家庭测量血压数据的诊断和治疗流程，致力于实现“心脑血管事件零发生”，研发了全新健康管理设备“夜间手腕血压计”和“房颤血压计”；此次展出的涉及呼吸系统、循环系统及疼痛管理三大领域的智能化健康管理设备，以及结合健康管理远程诊疗&智能手机应用的新型慢病管理服务——MMC健康便利店&MMC健康驿站。

此外，欧姆龙还将自身工业自动化的经验及优势充分发挥至人类社会生存之本的农业领域，提供面向温室和露天的栽培管理解决方案ZINORSYS。系统装载的各类传感器对农作物生长中的温度、湿度、光照度等进行监测，多点设置，完成对实时数据的分析处理，手机上就可轻松远程查看，可提高品质和产量。以大数据、可视化驱动的智慧农业园大数据运营信息覆盖数据总览、生产数字化、消费者图像、服务产业化、产地品牌化，做到了对农业布局全周期、全流程、全场景的深度掌握。

据了解，欧姆龙还将于进博会现场正式启动“教育公平暨点亮童心”公益项目、举办“健康促进产业联盟”签约仪式等活动。

(责编：董童、李源)

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