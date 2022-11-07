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第二届生态环境科技期刊发展论坛在京召开

2022年11月07日14:29 | 来源：人民网
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人民网北京11月7日电 （记者余璐）近日，第二届生态环境科技期刊发展论坛以线上线下的形式在京召开。国际国内知名出版机构及生态环境领域的科技期刊专家齐聚一堂，围绕科技期刊传播力建设、优质内容传播策略、科研论文转化为科技新闻长效机制等方面开展深入探讨。

中国工程院院士任南琪表示，科技期刊是科研成果的载体，是科技信息的媒介，是促进成果转化的渠道以及科学传播的重要组成部分。生态环境科技期刊要深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，依靠科技创新实现绿色发展，为生态文明理论创新和建设实践提供指引和规范。

中国工程院院士、中国环境科学学会副理事长吴丰昌表示，科技期刊既是传播思想文化的重要阵地，也是促进理论创新和科技进步的重要力量，对于提升国家科技竞争力和文化软实力，构筑中国精神、中国价值、中国力量具有重要作用。

“生态环境科技是国家科技创新体系的重要组成部分，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，在未来五年以及更长时期内，是生态环境科技工作者要进行科学研究和技术创新的主战场、目标与方向。”吴丰昌说。

中国科协学会服务中心主任刘亚东表示,党的二十大报告提出，加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。中国科协学会服务中心将学习宣传贯彻党的二十大精神，以“聚焦一流期刊建设，营造高质量融合发展生态”为目标，推动形成支撑建设一流科技期刊的新发展理念和新发展格局。

据了解，在“我国科技期刊优质内容传播与推广策略研讨”环节，业内专家学者还围绕“刊网融合助力科技期刊内容传播与推广”“科普期刊传播内容与方式思考”“科技图像在期刊推广中的助推力”等话题开展了讨论。

(责编：罗知之、高雷)
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