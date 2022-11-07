人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）“今年是GE成立130周年，也是GE连续第五届参加进博会。本次参展，我们延续了‘驱动可持续高效未来’这一主题，带来了首展产品‘可持续发动机的革命性创新技术验证项目（RISE）’概念模型，并向公众展示一系列响应中国‘双碳’目标，助力提升关键行业能源利用率和可持续发展水平的技术。”在第五届中国国际进口博览会期间，GE全球副总裁向伟明做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》节目时表示。

GE全球副总裁向伟明（右）接受采访。

向伟明介绍，去年6月，GE和赛峰集团共同启动了“可持续发动机的革命性创新技术验证项目（RISE）”。这个项目将开发和验证一系列颠覆性的创新技术，推进新一代发动机的研发，有望助力航空业实现到2050年碳排放减半的承诺。

向伟明表示，GE对未来航空的定义，不仅是更高效、更智能、更安全，也提倡更清洁、更环保、更可持续的飞行。为此，GE致力于三大减排技术项目：有望能比当前的LEAP发动机提高20%的燃油效率的可持续发动机的革命性创新技术验证项目（RISE）、GE与NASA合作的“兆瓦级混合电力推进系统”，以及CFM国际和空客合作的氢示范项目。

“不久的将来，我们将看到的飞机将会由混合电力驱动，应用可持续航空燃料，采用开放式风扇架构，甚至可能完全由氢燃料作为动力源，希望GE在航空领域的各项技术升级和创新将助力航空业的净零排放目标。”向伟明说，GE航空也将持续为中国客户提供可靠、高效、环保的产品和服务，培养本土人才，带动研发创新。

值得一提的是，在去年11月宣布计划通过分拆组建三家上市公司后，今年7月GE正式公布了GE Aerospace、GE Vernova、GE HealthCare三个新公司名称及品牌标识。

“无论是现在的GE，还是分拆后的航空、能源和医疗公司，我们对中国市场的看法和承诺不会改变。未来，GE Aerospace、GE Vernova、GE HealthCare将继承GE百年创新DNA，紧密携手广大本地合作伙伴，持续为中国高质量发展提供更定制化的航空、能源和医疗解决方案。”向伟明表示。

(责编：罗知之、高雷)

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