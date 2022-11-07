原标题：满足客户多元需求 平安人寿推出增额终身寿险及养老年金保险产品

11月5日，中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)召开“御享盛世稳赢未来——平安人寿2023年财富盛会”。本次活动深入探讨了大变局时代下的财富规划相关议题，并发布三款产品。

近年来，随着市场不确定性上升叠加老龄化程度加深，居民财富管理需求日趋向“稳”，品质养老需求也日益提升。响应积极应对人口老龄化战略及“建设第三支柱养老保险”号召，平安人寿推出增额终身寿险、养老年金保险产品，旨在帮助客户以确定的增长抵御不确定的市场变化，穿越周期，守护未来有品质、有尊严的长寿人生。

平安人寿总精算师孙汉杰表示：“客户日益多元的健康保障、财富管理需求，以及对美好生活的向往，就是平安努力追求的方向。我们始终秉持‘专业，让生活更简单’的理念，为客户提供‘省心、省时、省钱’的产品与服务，让客户健康有保障、养老有尊严、生活有底气。”

在稳字当头、稳中求进的经济形势下，个体也更加注重财富的稳定与安全。居民的财富管理重心正在从“追求回报”向“规避风险”转移。以稳定利益穿越经济周期，实现资产的保障与传承，正在成为更广泛的共识。

发布会上，财经作家吴晓波通过对比中外社会发展演变的异同，解析财富市场波动的可能性和周期性，阐释“理性至上”的财富配置策略。他认为，今天的中国仍然有产业创新、财富增值的巨大空间，随着财富管理进入理性时代，如何更好地为未来生活买单成为了一种新的意识和能力。而在所有的资产配置中，“保险应该占有一个特别重要的比例”，今天老百姓买保险，是“为未来买，是为整个资产配置的战略性结构来买。”

与此同时，伴随我国人口老龄化程度的加深，“病有所医、老有所养”逐渐成为全社会的关注点，积极应对人口老龄化已经上升为国家战略。长寿时代的序章已然奏响，老龄化趋势不可逆转，对个体而言，为实现高品质的长寿人生，更需未雨绸缪，尽早在健康、养老及财富等诸多方面做好规划和储备。

“老龄化影响人口结构中的各个层次和各个体发展的每个阶段，为了让民众在老龄化社会中过得更加舒适和高效，需要不断发展多层次、多支柱的养老保障体系，而这一命题需要国家、社会、个人等多方力量共同参与。”平安人寿产品推动团队总经理林伟表示。而充分发挥保险业风险保障功能，提升客户安全感、获得感和幸福感，正是平安人寿作为业内大型寿险企业的使命与担当所在。

平安人寿在平安集团“综合金融+医疗健康”战略指引下，积极布局“保险+养老”“保险+健康”等产业生态，依托专业的保障优势和稳健的投资能力，践行“回馈客户、回馈社会”的服务承诺，持续深化“三经四纬”产品战略体系，丰富产品和服务供给，为客户创造价值。

平安以“高端康养、居家养老、健康管理”三大服务为经线，以“御享、盛世、智盈、如意”四大产品系列为纬线，加速经线与纬线的融合，织就一张日益密实的保障网，以有温度的保险守护公众幸福平安。

目前，平安“三经四纬”产品体系中的三条服务经线已完成全面布局，四条产品纬线也在不断强化。四条“纬线”中，每个产品系列都包含重疾、意外、医疗、寿险、储备和养老六类保险产品，通过专业而精准的需求匹配，满足人民健康及养老保障、财富增值与传承等各类所需。

随着长寿时代来临，“百岁人生”有望成为常态，在帮助消费者构建退休后高品质生活的保障这一命题上，平安人寿给出了切实有效的答题思路。平安人寿表示，将始终坚守初心使命，坚持以人民为中心，在平安集团新价值文化指引下，秉持“专业，让生活更简单”的理念，为客户提供“省心、省时、省钱”的产品与服务，为公众的美好幸福生活撑起坚实的保护伞。

(责编：曹淼、李源)

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