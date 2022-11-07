人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）“我们从衣食住行等日常生活着手，为消费者以及价值链上的合作伙伴在实现‘双碳’目标方面贡献力量。”第五届进博会期间，科思创全球高级副总裁雷焕丽做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时提出表示，进博会为产业链间跨行业合作搭建了良好的交流平台，科思创将进一步加强在华布局和投资，强化多方合作，助力循环经济发展。

“去年是科思创在进博会上的首秀，我们收获颇丰，更加强了与政府、学术界和价值链伙伴的合作，同时签订了多份新订单。”雷焕丽介绍说，“今年，科思创以‘携手共创零碳未来’为主题第二次参展进博会，设置了未来出行、清洁能源、绿色建筑和低碳生活四大展区，展示相关材料、解决方案、技术等，并携手客户和主要合作伙伴组织系列活动，共同推进联合开发项目。”

“中国市场对科思创尤为重要。”雷焕丽介绍，科思创自 2001年起在中国进行密集投资，目前已开启这一历程的第三个十年；目前上海已成为公司全球最大的生产基地，研发中心也已成为全球三大创新枢纽之一；科思创更将工程塑料事业部全球总部设于上海。“当前中国创新活动尤为活跃，科思创将聚焦产业链强链补链，深入创新研发，致力通过不同解决方案，进一步提升能源能效，助力生产更加有效、生活更加美好。”雷焕丽说。

进博会已成为中国与世界共享机遇、共同进步、共迎未来的重要桥梁。雷焕丽认为，进博会可以将产业链中跨行业的关键部位进行聚集，并提供交流平台，碰撞出新的“火花”。“我们期待在本届进博会上再次取得丰硕成果，并为中国的合作伙伴提供所需资源，推动相关行业和整个社会的可持续发展。”

(责编：罗知之、高雷)

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