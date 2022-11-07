一直以来，农工党中央高度重视定点帮扶贵州省大方县工作，充分发挥界别优势，在健康帮扶方面做了大量努力，先后在大方县实施“毕节贫困山区同心助医工程”“同心全科医生特岗人才计划”等健康扶贫项目，取得了成果。2019年，农工党中央在大方县启动实施了“贫困人口精准医疗爱心行动”项目，组织农工党员医疗专家团队，与县乡村医务人员共同开展精准医疗服务，通过科学诊断，指导规范治疗、合理用药，让贫困群众得到高水平的医疗服务，帮助化解因病致贫返贫问题，取得了实效。

一、出台上下联动政策

农工党19万党员中近一半来自医药卫生界。长期以来，开展医卫帮扶都是农工党中央和地方组织参与帮扶时的特色优势所在。2019年1月2日，农工党中央办公厅向全党印发了《农工党中央“贫困人口精准医疗爱心行动”实施方案》，要求结合各自优势，在大方县全部乡镇（街道）开展医疗帮扶活动，根据群众需求和疾病谱，送医上门，把医疗帮扶精准到户、精准到人、精准到病。

“贫困人口精准医疗爱心行动”坚持“政府主导、部门配合、群众自愿、党派帮扶”的原则，在党委政府的统一领导下，以县乡医疗资源为依托，根据群众需求和疾病谱，积极组织各省优质医疗资源沉底参与医疗扶贫。

大方县委政府高度重视项目的实施。大方县卫生健康局专门印发了《关于全面推进落实农工党中央“贫困人口精准医疗爱心行动”工作的通知》。在乡镇党委政府的统一领导下，乡镇卫生院、村卫生室通过家庭医生签约服务、落实贫困人口健康体检、收集相关就医信息，对辖区内建档立卡贫困人口进行全员清理排查，建立建档立卡贫困人口健康管理台账疾病谱，对有就医需求，具有治疗意义或能够有效治愈的患者，建立个案台账名单。

二、建立工作体系

服务患者。农工党各帮扶组织根据县乡初步筛查诊断分类的台账，针对性选派专家到所联系乡镇确诊救治，对行动不便的贫困群众上门开展医疗服务。对慢性病患者，在科学诊断的基础上帮助基层规范疾病管理，建立诊疗路径、指导合理用药。

提升基层执业能力。在诊断治疗过程中，农工党医疗专家团队通过带教、讲学、查房、手术示范等形式培训县乡村医疗队伍，帮助提高其医疗服务水平。

充分发挥当地远程医疗全覆盖优势。利用多年来帮助大方县建立的远程医疗系统，安排专家到县医院或中医院通过远程医疗指导会诊、疑难病例讨论等，减轻群众就医负担。

2019年以来，“贫困人口精准医疗爱心行动”培训乡村医生315人次，捐赠价值医疗设备和药品370余万元。爱心行动让常年不能出村的山区群众在“家门口”就能接受到来自大城市的医疗专家优质服务，向基层下沉了医疗卫生资源，帮助培养了人才，有效提高了贫困地区的卫生服务能力，得到了当地党委政府的肯定和群众的欢迎。

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(责编：曹淼、李源)

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