据新华社北京电 （记者李延霞）中国银保监会11月18日发布通知，公布首批开办个人养老金业务的商业银行和理财公司名单，包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。

《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》明确，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，以及截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。

银保监会有关部门负责人表示，个人养老金制度处于初始阶段，覆盖面大、业务要求高、关系人民群众切身利益，对参与的商业银行和理财公司业务经营、客户服务、风险管理、社会责任等方面均有较高要求。

通知要求，商业银行、理财公司应当履行主体责任，尽快完成业务筹备工作，确保制度建设、人员配备、系统对接等满足个人养老金业务需求。

《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》明确了个人养老金业务范围，对个人养老金资金账户、个人养老金产品提出具体要求。同时对商业银行、理财公司向行业平台报送信息和向监管部门报告情况等提出要求。

(责编：杨光宇、白宇)

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