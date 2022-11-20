本报北京11月19日电 （记者王俊岭）近日，中国保险行业协会发布《2021中国保险业社会责任报告》，围绕保险业服务国家战略、社会民生、行业发展、国际合作等方面介绍2021年保险业履行社会责任的实践成果。报告显示，保险业为国家重大战略发展提供长期稳定的资金支持，截至2021年，聚焦乡村振兴等国家重大战略投入资金超过4.5万亿元，同比增长22.4%。

保险业积极保障民生安康，助力灾害救助、老有所养、病有所医。2021年，商业健康险提供保险保障2110.98万亿元，覆盖7亿以上人群，赔付支出4074.74亿元。积极承办大病保险业务，当前覆盖12.2亿城乡居民，累计赔付超过6000万人次。积极参与应对重大灾害事故，住宅地震共同体累计为全国1588.95万次户居民提供风险保障6221.66亿元。

发展普惠金融，助力全民共同富裕。2021年，我国农业保险为1.8亿户次农户提供风险保障超过4.7万亿元。积极开发专属保险产品，服务小微企业降风险、保生产、促发展，为外贸企业提供进出口一揽子风险保障。2021年，共为528万户次小微企业提供保险保障181万亿元。

保险业数字化转型加快，大数据、物联网、人工智能等科技应用不断加强，保险产品服务的可得性、保险核保理赔的时效性和便捷性进一步提升。积极引入先进的ESG与责任投资理念，13家保险公司设立ESG常设工作机构，助力保险业转型升级。

加强国际合作，提升跨境服务能力。保险业对外开放深入推进，截至2021年底，来自16个国家和地区的境外保险机构在华设立66家外资保险机构、84家代表处和17家保险专业中介机构，在华外资保险公司总资产达2万亿元。保险业致力于共建“一带一路”，支持沿线项目1700余个，为中国企业“走出去”提供全面服务。

中国保险行业协会会长于华表示，保险业将充分发挥保险风险保障、社会管理和资金融通功能，在服务构建新发展格局、服务保障人民美好生活中发挥更大作用。

(责编：杨光宇、白宇)

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