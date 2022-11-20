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第十三届中国（泰州）国际医博会举行

2022年11月20日06:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （王卫军、陈杰）11月19日，第十三届中国（泰州）国际医药博览会在江苏省泰州市中国医药城开幕。

　　本届医博会由中国国际商会、中华中医药学会主办，泰州市人民政府、中国国际贸易促进委员会江苏省分会承办，以“健康中国战略引领示范区建设”为主题，吸引来自22个国家和地区的近400家企业和机构参展，并将举办23项专题活动。

　　据悉，中国（泰州）国际医药博览会自2010年起每年举办一届，迄今已成功举办十二届，共举办150余场发布会和医药领域行业会议，吸引国内外9000余家企业和机构参展、40余万人次观摩洽谈，对提升中国医药城海内外影响力、汇聚医药行业高端资源、推进中国医药城产业化进程等发挥了积极作用。

(责编：杨光宇、白宇)
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